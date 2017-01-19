HÜKÜMET, 'YÖDAK'ı da kendine bağlıyor!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, hazırladığı Yasa Tasarısı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu, YÖDAK'ı kendine bağlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’na sunulan Yasa Tasarısı’na göre, şu anda Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan YÖDAK, Eğitim Bakanlığı'na bağlanacağı belirtiliyor…

Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde kurulan ve kurulacak olan özel yüksek öğretim kurumlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslarını bir bütünlük içinde belirlemek ve gözetim ve denetim işlerini yürütmek amacındaki YÖDAK, ayrıca Özel yükseköğretim kurumlarının akreditesi ve bununla ilgili gözetim ve denetim işlevlerini de düzenliyor.

Azınlık Hükümeti’nin Yasa Tasarısı’na göre YÖDAK’ın 7 üyesinden 4'ü Hükümet çoğunluğu ile atanacak. BAŞKAN için de Cumhurbaşkanı Meclis'e 2 aday önerecek, bu adaylardan birini Meclis seçecek.

7 üyenin 4’ü Hükümet’ten!..

Mevcut Yasa ile YÖDAK’ın 4 üyesinden iki tanesi Cumhuriyet Meclisi tarafından; Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından önerilen iki üye ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanırken, Hükümet bunu da değiştirme hedefinde olduğu elde edilen bilgiler arasında…

Azınlık Hükümeti’nin Yasa Tasarısı’na göre YÖDAK’ın 7 üyesinden 4'ü Hükümet çoğunluğu ile atanacak.

Başkanı da MECLİS seçecek!

Azınlık Hükümeti’in hazırladığı belirtilen Yasa Tasarısı’na göre, BAŞKAN için de Cumhurbaşkanı Meclis'e 2 aday önerecek, bu adaylardan birini Meclis seçecek.

BAŞKANLIK için adaylar Meclis'te oylanmayı, ‘yarışmayı’ kabul etmek durumunda kalacak.

Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında başarılı hizmetler yapmış ve en az beş yıllık profesörlük deneyimi olan, yükseköğretim konularını iyi bilen kişiler arasından CUMHURBAŞKANI’NCA Atanan YÖDAK Başkanı, buna göre Meclis’te çoğunluğa sahip HÜKÜMETÇE atanmış olacak.