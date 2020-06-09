Hükümet ve turizmciler arasında UZLAŞI

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin (KITSAB) bugün sabah saatlerinde Başbakanlık önünde başlattığı eylem sona erdi. Başbakan Tatar, eylem devam ettiği sırada Orhan Tolun başkanlığındaki 7 kişilik bir heyetle görüştü. Görüşmenin ardından uzlaşı çıktığı açıklandı. Başbakan Tatar, görüşme sonunda yaptığı açıklamada 1 ve 15 Temmuz tarihlerinde önemli adımlar atacaklarını, bu adımlar atılırken, kendilerine sunulan talepleri de göz önünde bulunduracaklarını ifade etti.

Tatar: "1 ve 15 Temmuz'da ciddi atılımlar yapacağız"

Görüşme sonrasında açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz'dan itibaren yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidileceğini aktararak, 1 adım da 15 Temmuz'da atılacağını söyledi. Tatar; "Uzun zamandır çalışmaları içindeyiz. İlk önce sağlık dedik. Sağlıkta elde ettiğimiz başarı sonucunda yavaş yavaş normalleşmeye sürecine başladık. 1 Temmuz'dan itibaren yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz. Türkiye'den PCR testi yapmak suretiyle gelebilecek yolcular gelecek, turizm daha da hareketlenecek. Dolayısıyla o döneme kadar bir takım sıkıntı yaşayanlar için 15 Temmuz'da Toplumsal Dayanışma Paketi'nin 2'ncisini açıklayacağız. Onda da bir takım ciddi açılımlar olacaktır. Bugünkü toplantıda yaptığımız değelendirmede turizmcilerin de önerilierini dikkate alarak, bu açılımlar o şekilde düzenlenecektir. Biz hükümet olarak tüm sektörlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Tolun: "Taleplerimiz büyük ölçüde karşılandı"

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da yaptığı açıklamada, gerçekleşen görüşmede hükümetin taleplerini büyük ölçüde olumlu karşıladığını belirtti. Tolun; "Sayın Başbakanımıza bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Görüşmemizin içerisinde bunu iki aşamayla değerlendirdik. Bir dönemi sınır alıp, onu görüp daha sonra da tekrar bunu tekrar görüşme şeklinde bunu değerlendirdik. İlk aşama için taleplerimizin büyük ölçüde karşılandığını gördük. Belli bir dönemden yeniden değerlendirip, ele alacağız. Durumun turizmin akışına göre... Ortak bir noktada buluştuğumuz için sayın Başkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KITSAB TALEPLERİ

KITSAB’ın 30 Mayıs’ta yazılı bir açıklamaya duyurduğu talepleri şöyleydi:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması. Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması. Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması. Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5) ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması. Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması. Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi. Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi. Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması"

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) bugün sabah saatlerinde Başbakanlık önünde eylem yaptı. Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği'nin de destek verdiği eylemde, "Hükümet uyuma, turizme sahip çık" sloganları atıldı.

'Bizi Corona değil, Hükümet öldürdü' yazılı pankartların yanı sıra, 'Uçuşsuz turizm olmaz' yazılı dövizler de dikkat çekti.

Eylemcileri karşılayan konuşmada "Yıllarca bu devlete katkıda bulunduk, ilk kez sokaklara indik. Devletin yapamadığunı biz yaptık, şimdi buradayız. Lokomotifsizin dediniz ama lokomotifi raydan çıkardınız bizi raya sokun, bu 1.dalgamız, 2.dalgaya müsaade etmeyin" denildi.

Eyleme Kıbrıs Türk Otelciler Birliği de destek verdi.

Eylemde, "Hükümet uyuma, turizme sahip çık " sloganları yükseldi...

Birlik, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 9 maddelik taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 5 Haziran’a kadar süre vermiş, talepleri yerine getirilmezse eyleme gidileceğini duyurmuştu.

Tolun: “10 gün uğraştık, 10 rezervasyon aldık”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun eylemcilere seslendi, iç turizme talep olmadığına işaret etti, hiçbir siyasi amaçlarını olmadığına dikkat çekerek ‘seslerinin duyulmasını istediklerini’ belirtti.

Tolun’un ifadeleri şöyle:

“Değerli paydaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Başbakan bizi hafife aldı, bizi çağırdı, 2 saat bekletti, parti meclisi toplantısına gitti gelmedi. Parti meclisi bu ülke ekonomisinin yüzde 60’ını sağlayan turizmcileri ile görüşmesini yarım saat bekleyemezdi. Tenezzül edip gelmedi, bugün bizden bir heyeti yukarıya çağırdı. Bugün biz onu bekliyoruz. Gelsin bize hoş geldin desin öyle çıkalım. 54 sektöre katkıda bulunan bu sektörü Başbakan hafife aldı. Bu tusunaminin ilk dalgasıdır, yine gelecek, Başbakan yüzme bilmezmiş, ona araba lastiği getirdik, boğulmasın. Güneş kremi de getirdik birbirlerine sürsünler. Şemsiye, şezlong terlik de getirdik. Aralığa kadar kapalıyız, geçişler kapalı, turist temmuzda gelecek dediler. İç turizm dediler, talep yok, 10 gün uğraştık 10 rezervasyon aldık. Toplum fakirleşti. Bizim isteklerimiz çok da büyük değil. Artık bu hükümete güvenimiz yok, hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Hiçbir siyasi amacımız yok, bağcıyı dövmek değil üzüm yemek istiyoruz.

Başbakan gelsin ona da söyleyeceklerimiz var. Eğer sesimizi duymazlarsa bu kalabalık 10 misli olacak. Sesimizi duysunlar, sektörün sesini duyun”

Uçuşların durdurulmasını protesto eden eylemciler, kağıt uçak uçurarak bunu protesto etti.

Fotoğraf ve Görüntü: Fehime Alasya