Yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Özgürgün'ün Aralık ayı sonundaki Ankara ziyaretinde Türkiye ile imzalanan 2016-2018 protokolüne uyulması konusunda düğmeye basıldı, uygulamalar hayata geçmeye başladı. İlk olarak ani bir kararla kamuda mesai saatleri değiştiren hükümetin bundan sonraki adımlarını kestirmek güç değil. Zira TC Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği’nin “uyarı” yazılarında madde madde kaleme alınan 'ilk etapta yapılacaklar listesinde' nelerin hayata geçeceği net şekilde yazıyor.

İLK ETAPTA YAPILACAKLAR… Bursların azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, “Yeni Kamu Görevlileri Yasası'nın çıkarılacak” olması, turizmde yeni teşvik sistemi, gibi adımlar göze çarpıyor.

PROGRAM TAKVİMİNE GÖRE YAPILACAKLAR… Elbette 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programında takvimlendirilen birçok adım da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmeye çalışılacak. Programa göre sırada, limanlar, elektrik ve telefonda özelleştirme, belediye sayılarını azaltma, kablo ile elektrik getirme gibi hedefler var.

Mert ÖZDAĞ

Yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Özgürgün'ün Aralık ayı sonundaki Ankara ziyaretinde Türkiye ile imzalanan 2016-2018 protokolüne uyulması konusunda düğmeye basıldı, uygulamalar hayata geçmeye başladı.

İlk olarak ani bir kararla kamuda mesai saatleri değiştiren hükümetin bundan sonraki adımlarını kestirmek güç değil. Zira TC Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği’nin uyarı yazılarında madde madde kaleme alınan 'yapılacaklar listesinde' nelerin hayata geçeceği net şekilde yazıyor.

Bursların azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, “Yeni Kamu Görevlileri Yasası'nın çıkarılacak” olması, turizmde yeni teşvik sistemi, gibi adımlar göze çarpıyor.

Elbette 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programında takvimlendirilen birçok adım da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmeye çalışılacak.

2 AYLIK TIKANMA

UBP DP Azınlık Hükümeti’nin iddialı bir şekilde imzaladığı “2016-2018 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”na uyulmaması uzun süredir perde gerisinde ciddi bir krize neden oldu, Maliye 2 aylık süreyi 'tıkalı' geçirdi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Meclis’te söylediği “Böyle giderse şubat ayında maaş ödeyemeyiz” açıklamasının ardından, Başbakan Hüseyin Özgürgün Aralık sonu apar topar Ankara’ya uçmuştu.

Hükümetin, bütçede karşılığı olmayan adımlar atması kendi içinde de gerilim yaratırken, Maliye’de yaşanan ‘nakit sorunu’ sonrasında Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün 2016'nın Aralık ayı sonunda apar topar uçtuğu Ankara temaslarının içeriği da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

“2016-2018 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın ekindeki Yapısal Dönüşüm Programı’nı hayata geçirmek, 2018 yılsonuna kadar kamu kesimi borçlanma gereğini 790 milyon TL’ye düşürmek ve yerel bütçe açığını 100 milyon TL seviyesinde tutmak taahhüdü veren UBP-DP Hükümeti’nin gerekli adımları atmaması bir süredir Ankara’da rahatsızlık yaratmıştı.

Aralık için Türkiye’den beklenen mali katkının ‘tümünün’ gönderilmedi iddiaları Aralık ayı sonunda gündeme gelmişti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Meclis’te söylediği “Böyle giderse şubat ayında maaş ödeyemeyiz” açıklamasının ardından, Ankara'ya giden Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün tıkanıklığı aşmak için “temaslar yaptığı” açıklanmıştı.

Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan ve Aralık 2016 itibariyle tamamlanması gereken 33 faaliyetten hiçbiri hayata geçirilmedi.

'MALİ DİSİPLİN TERK EDİLDİ'

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında yaşanan krizin, UBP-DP azınlık hükümetinin mali disiplini terk etmesinden kaynaklandığı kulislerde konuşuldu. ‘Kriz’e bağlı olarak KKTC’nin cari harcamalarında ciddi sıkıntı yaşandığı iddia edildi. Yapısal Dönüşüm Programı’nda Aralık 2016 itibariyle tamamlanması gereken 33 faaliyetten hiçbiri hayata geçirilmedi.

RAPORA YANSIMIŞTI

“TC Teknik Heyeti’nin” 27 Ekim 2016 tarihinde toplanarak bazı değerlendirmeleri yaptığı ve bazı kararlar aldığı bir süre önce resmi yazışmalar ışığında ortaya çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan ve kısa süre önce YENİDÜZEN’de yer alan “Değerlendirme Belgesinde” KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ile “yapmadıkları” ortaya kondu.

Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin tarafından kaleme alınan ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de “olur” imzasını taşıyan belgede “KKTC Ekonomik Programı Değerlendirmesi” başlığı altında yapılan toplantı ve alınan kararlar yer alıyordu.

Belgeye göre; KKTC Hükümetince “Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında gerçekleştirilmesi takvime bağlanmış konulardan 2016 Ekim ayına kadar gerçekleştirilmeyen hususları görüşmek ve değerlendirmek amacıyla “TC Teknik Heyeti’nin” 27 Ekim 2016 tarihinde toplanarak bazı değerlendirmeleri yaptığı ve bazı kararlar aldığı anlatılıyor. Dün Başbakanlık’tan yapılan yazılı bir açıklama ile duyurulan Başbakan’ın Ankara ziyaretinde “Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek” ifadesi, belgenin ileriye taşındığı iddialarını güçlendirdi.

RAHATSIZLIK BELGEYE YANSIMIŞTI…

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan ve YENİDÜZEN'in de yayınladığı “değerlendirme belgesi”nde KKTC Hükümeti’nin “sözlerini yerine getirmediği” ortaya konmuştu.

İŞTE ARALIK’TA GÖZDEN GEÇİRİLECEKLER

Belgeye göre KKTC makamları 2016 Aralık ayında yapılması öngörülen “Gözden Geçirme Çalışmaları” çerçevesinde şu tedbirleri ele alacak:

* - Yeni Kamu Görevlileri Yasası çıkarılacaktır.

* - (Kamuda) ÇALIŞMA SAATLERİNİN düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacaktır.

* - Tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçilecektir.

* - Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacaktır.

* - Muhasebe Denetim Meslek Yasası çıkarılacaktır.

* - Eğitim Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.

* - Burs harcamalarını AZALTACAK şekilde burs kriterleri DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

* - Norm kadroya geçilecektir, mevcut öğretmenler buna göre DAĞITILACAKTIR.

* - KKTC Faktoring Finans Kiralama Finansman Şirketleri Yasası çıkarılacaktır.

* - Üniversitelerin yeterlilik şartları belirlenecek ve her üniversitenin bu şartları karşılayıp karşılamadığı denetlenecektir.

* - Yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı çıkarılacaktır.

* - Toplu taşıma sisteminin hukuki altyapısı tamamlanacaktır.

* - 2017-2020 Tarım Master Planı yayınlanacaktır.

* - Tarım Entegre Kayıt Sistemi oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda T.C Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır.

* - İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktır.

* - Bir Protokol yapılarak, TC Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından AB müktesebatına göre oluşturulan Ulusal Meslek Standartlarının ülke koşullarına göre düzenlenerek kullanılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Yasası çıkarılacaktır.

BAŞBAKANLIK: GÖZDEN GEÇİRME…

Başbakanlık’tan yapılan yazılı bir açıklama ile duyurulan Başbakan’ın Aralık ayındaki Ankara ziyaretinde “Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek” ifadesi, belgenin ileriye taşındığı iddialarını güçlendirdi.

İKİNCİ UYARI YAZISI

Öte yandan Kıbrıs Postası’nın yine Aralık ayı sonunda yayınlanan haberine göre de UBP-DP hükümetine yönelik 16 Aralık tarihli TC Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği’nden yeni bir uyarı yazısının geldiği, böylece daha önce basına (Yenidüzen’e) yansıyan aynı nitelikte “yeni bir ikinci yazının” da kaleme alındığı ortaya çıkmıştı.

Kıbrıs İşleri Baş Müşavirliği, söz konusu yazısında “Aralık 2016 tarihine dönük gözden geçirme çalışmaları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin yaklaşık iki ay önce 27 Ekim’de bir “mutabakat sağlandığı” da özellikle hatırlatılarak buna rağmen ilerlemenin kaydedilemediğine işaret ediliyor. CTP-UBP hükümetinin bozulmasına neden olan ve ardından kurulan UBP-DP hükümetinin imzaladığı 2016-2018 Dönemi İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, yapısal reformları “takvimli” olarak gerçekleştirileceğini vaat ediyordu.

NELER OLACAK?

Yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Özgürgün'ün Aralık ayı sonundaki Ankara ziyaretinde Türkiye ile imzalanan 2016-2018 protokolüne uyulması konusunda düğmeye basıldı, uygulamalar hayata geçmeye başladı.

İlk olarak ani bir kararla kamuda mesai saatleri değiştiren hükümetin bundan sonraki adımlarını kestirmek güç değil. Zira TC Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği’nin uyarı yazılarında madde madde kaleme alınan 'yapılacaklar listesinde' nelerin hayata geçeceği net şekilde yazıyor.

Bursların azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, “Yeni Kamu Görevlileri Yasası'nın çıkarılacak” olması, turizmde yeni teşvik sistemi, gibi adımlar göze çarpıyor.

Elbette 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programında takvimlendirilen birçok adım da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmeye çalışılacak.

PROGRAM TAKVİMİ

Dünkü YENİDÜZEN'de yer alan Meltem Sonay imzalı habere göre ise 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programında takvimlendirilen birçok adım da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmeye çalışılacak. Programa göre sırada, limanlar, elektrik ve telefonda özelleştirme, belediye sayılarını azaltma, kablo ile elektrik getirme gibi hedefler var.

2016’da ‘Program’ uygulanmadığı için 200 milyon TL reform destek ödeneğinin 175 milyon TL’si 2017’ye aktarıldı.

2017'de reform ödeneğindeki toplam miktar: 540 milyon TL!

Bu parayı ancak ‘programı uyguladıkça’ alabilecek Azınlık Hükümeti, işe “Kamuda Mesai Saatleri”nden başladı, sırada ÖZELLEŞTİRMELER var!..

Hükümet, ‘kuraklık tazminatları’nı ödemek amacıyla reform destek ödeneğinden 50 milyon TL talep etmiş, 25 milyon TL’yi de peşin almıştı. Diğer 25 milyon TL’lik dilimin ise ‘Kamu Mesai Saatleri’ ve ‘Burs Tüzüğü’ düzenlemesi sonrasında verilmesi karara bağlanmıştı.

