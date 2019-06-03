UBP-HP Hükümeti “güven oyu” almasının ardından Türkiye’ye çağrıldı, Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki heyet sabah günübirlik ziyaret için İstanbul’a uçuyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik edeceği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya gelecek.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti.

Sabah 07.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a hareket edecek heyette, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet akşam adaya dönecek.