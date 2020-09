HÜKÜMET (S)UYUYOR MU? (*)

Memleket allem gallem olmuş. Bir yandan yayılma hızı 1,4'e çıkmış Corona virüsü yüzünden korku ve panik yaşayan insanımız diğer taraftan da hükümetin vurdumduymazlıkları sonucu ortaya çıkan bir yığın sosyal ve ekonomik problemle boğuşuyor.

Ülkede su yok ama ilgili bakanlık kayıp. Ne bir açıklama, ne bir tedbir var su konusunda. İnsanlar ellerini yıkayacak su bulamıyor. Tankerler hem talebe yetişemiyor, hem de ton başına su fiyatı neredeyse petrolü geçti. Ama hiçbir yetkili de çıkıp "Hop, neler oluyor, nedir yaptığınız" demiyor.

Tam bir kuralsızlık ve keşmekeş hüküm sürüyor.

Corona salgınının tam ortasında hastalığa davetiye çıkarıyor devletimiz böylelikle...

* * *



Aldığı yanlış, eksik, zamansız, gereksiz, mantıksız, bilim dışı kararlar sayesinde Covid-19'u önce hortlatan, peşi sıra her bir tarafa yayılmasına öncülük eden hükümet, bu sorumsuzluklar yüzünden batma noktasına gelen işletmeleri, esnafı ve işsiz kalan binlerce insanı da duymuyor. Ya da duymazdan geliyor.

Başbakan çıkıp yeni kredi paketleri açıklıyor. Yine, yeniden, bir daha, bir kez daha borçlanmayı öneriyor. İnsanlara "Alın, yağlı urganı boynunuza kendiniz geçirin, sonra da ayağınızla tabureyi de kaktırın" diyor.

Ve insanları idama mahkum ederken bir de şart koşuyor: "Devlete borçlarınızı ödeyin, sehpayı öyle ittirin."

Zira bankalardan borç alırken, vergiler, sigorta ve ihtiyat sandığı ve diğer bilumum devlet borçlarının kapatılması şart koşuluyor.

Devlet maaş ödeyecek ya...

O yüzden bu kredi paketleri zaten.

* * *



Bir hükümet düşünün ki insanına elini yıkayacak su bile bulamıyor, doğru düzgün yol yapamıyor, hastasına ilaç bulamıyor, olağanüstü koşullar yaşanırken yanında duramıyor, üstüne üstlük arkadan hançerliyor ve batmasını teşvik ediyor.

Bir de sürekli kendi kendilerini övüp durmazlar mı!

Vatandaşın çıldırdığı an işte tam da burası zaten...

Her yer perperişan halde ama Başbakan "Her şey yolunda, çok başarılıyız" diyor.

Başbakan Yardımcısı zaten genelde kayıp, asıl konularda etkisiz eleman, ama arada çıkıp 'Maraş açmak'tan, 'Doğu Akdeniz'de oyun kurmak'tan falan bahsediyor.

'Dam üstünde saksağan, gel bize bazı bazı' hali bu olsa gerek!..

İnsanların algısı şu: "Bunlar bizimle maytap geçiyor!"

Ve insanlar da sırasını bekliyor.

Başlıktaki kelime yanlış ama bazı çağrışımlar yapsın diye bilerek isteyerek seçildi. Hükümetin 'su' konusundaki vurdumduymazlığına da atıf var başlıkta, diğer sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili 'uyuyor' oluşuna da, toplumun sesini 'duymuyor' oluşuna, konuşması gereken yerde 'susuyor' da. Hatta 'su uyur Corona uyumaz' sözüne de...

