'Hükümet salgından ders almadı, her şey aynı'

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO); hükümetin, devlet dairelerinin yaz mesaisine geçmesi kararı ile birlikte salgın önlemlerini dikkate almadığını ve insanların hayatında hiçbir değişiklik olmayacağının mesajını verdiğini savunarak, hükümetin bu tutumunu kınadığını belirtti.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, hükümetin yaşanan salgın krizinden de dersler çıkararak, kamunun sağladığı hizmetleri yeniden düzenlemek için çalışma başlatması; Meclis’in gerekli yasal düzenlemeleri yapmak amacıyla yaz aylarında bile çalıştırılması, uzaktan hizmet alıp-vermenin koşullarını sağlamak için e-devlet ve bunun gerektirdiği altyapı çalışmalarına da hemen başlayarak en erken zamanda bütünlüklü olarak sonuçlandırması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkımıza sağlamaya çalıştığı kamusal hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini açıkça göstermiştir. Bu süreç sonunda, özel sektör kuruluşlarından ve çalışanlarından toplanacak vergilerin kamusal harcamaları karşılamaya yetmeyeceği ise açıktır. Bu gerçek, kamu yönetiminin tüketmekte olduğu kaynakların sınırlandırılması zorunluluğunu da ortaya koymaktadır.

Halkımız böyle bir beklenti içindeyken, hiçbir şey olmamış veya hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi bir tutumla kamu yönetiminde yaz mesaisine geçilmesi, kabul edilebilir bir davranış değildir. Devlet dairelerinden alınan hizmetin sınırlandırıldığı bu dönemde tam tersi yapılarak dairelerin çalışma sürelerinin uzatılması ve temas olasılığının azaltılmış olması gerekirdi. Resmi dairelerin hizmet verme süresini uzatmak, kapalı kaldıkları günlerden sonra iş yerlerini açmak için canla-başla çalışan iş insanlarının iş takibi için de yeni olanaklar sunmuş olacaktı.

Hükümet, devlet dairelerinin yaz mesaisine geçmesi kararı ile birlikte bütün bu gereklilikleri göz ardı etmiş, salgın önlemlerini dikkate almamış ve hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacağının mesajını vermiştir. Hükümetin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz.”

Salgın sonrasında küresel rekabet ile birlikte işletmelerin üstündeki verimliliği yükseltme baskısının da artacağı belirtilen açıklamada, özel sektör kuruluşlarının verimli çalışmasının önündeki başlıca engelin, verimsiz kamusal hizmetler olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, “Bu engeli kaldırmadan ekonomik gelişme mümkün olmayacak; eskiye dönüş bile gerçekleşmeyecektir” denildi.