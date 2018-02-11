Hükümet Programı görüşülecek
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel Kurul’un yarınki toplantısında, Cuma günü okunan Hükümet Programı’yla ilgili görüşme yapılacak.
Saat 10.00’da başlayacak Meclis Genel Kurulu toplantısı, yarın tamamlanırsa, Meclis Genel Kurulu, 14 Şubat Çarşamba günü hükümete güvenoyu oylaması için toplanacak.
Yarınki görüşme, gece yarısından sonra tamamlanırsa, güvenoyu oylaması 15 Şubat Perşembe gününe kalacak. Güvenoyu oylamasında 26 “evet” aranacak.
CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’ni oluşturan 4 partinin Meclis’teki sandalye sayısı, 27.
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