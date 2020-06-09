"Hükümet ortak akılla hareket etmekte güçlük çekiyor"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, içinden geçmekte olduğumuz zor günleri dikkate alarak siyasi polemiklerden uzak durmak için azami gayreti gösterdiğini anımsatarak, “Bununla birlikte iş başındaki hükümetin böylesi bir dönemde bile ortak akıl ve bilimsel temelde hareket etmekte güçlük çektiğini ve gereksiz siyasi inatlaşmaları tercih ettiğini üzülerek gözlemlemekteyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada, günlerdir hükümetten talep edilen ve Cumhurbaşkanlığı’na bir kitapçık halinde sunulacağını söylenen raporun, iki buçuk sayfadan oluşan ve adına “geçici” ibaresi eklenen bir yazı olduğunu belirterek, uzmanların ilk değerlendirmelerine göre bu raporun maalesef olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İçinden geçmekte olduğumuz zor günleri dikkate alarak, siyasi polemiklerden uzak durmak için azami gayreti gösteriyorum. Bununla birlikte iş başındaki hükümetin böylesi bir dönemde bile ortak akıl ve bilimsel temelde hareket etmekte güçlük çektiğini ve gereksiz siyasi inatlaşmaları tercih ettiğini üzülerek gözlemlemekteyim.

Günlerdir kendilerinden talep ettiğimiz ve bize bir kitapçık halinde sunulacağını söyledikleri rapor, iki buçuk sayfadan oluşan ve adına ‘geçici’ ibaresi ekledikleri bir yazı olmuştur. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre bu rapor maalesef olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma değildir. En azından Rum tarafının raporuna yakın içerikte bir rapor bizim tarafta da çoktan hazırlanabilmeliydi.

Daha da vahimi, dün toplanan Sağlık Bakanlığı bilim kurulunda, davetli olarak katılan Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek’in de açıkladıkları gibi, alınan kararın tam tersi bir açıklamanın yapılmış olmasıdır. Kurul bazı koşullara bağlı olarak, güneye geçişlerin 1 Temmuz öncesinde de başlayabileceğini kararlaştırmış olmasına rağmen, Hükümet adına yapılan açıklamada bunun tam tersi ifade edilmiştir; bu durum karşısında Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek açıklama yapmak zorunda kalmışlardır.

Başından beri “Rotayı sağlık çizsin, siyaset onu izlesin” derken ve bilime dayalı kararlar alınmasını savunurken, yaşanmakta olanlardan sadece toplumumuzun zarar göreceği aşikardır.

Kuşkusuz tedbiri elden bırakmayacağız, kontrollü ve aşamalı açılımlara gideceğiz, bunda tereddüt yok. Çünkü söz konusu olan hepimizin sağlığıdır. Bununla birlikte bilime ve sağlık kurullarına da saygı çerçevesinde hareket edeceğiz. Aksi durum dar siyaset anlayışının ve keyfiliğin dayatılması anlamını taşır ki bunu onaylamak mümkün değildir.”