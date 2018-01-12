 ‘Hükümet modeli’ bilmecesi…

Ayşe GÜLER-Didem MENTEŞ

Erken seçimle ilgili koalisyon modellerinin netleşmemesi nedeniyle, nasıl bir hükümet şeklinin ortaya çıkacağına yönelik siyasetteki bilmece sürüyor.

Seçim sürecine ilişkin hemen her partide değerlendirmeler yoğun şekilde sürerken, ortaya çıkacak koalisyon modeli de merak uyandırıyor.

YENİDÜZEN, yeni dönemde Meclis’te yer alacak milletvekilleriyle görüştü, tartışılan koalisyon modellerini değerlendirdi.

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, parlamentonun bir hükümet yaratmasının mümkün olduğunu ve hükümetin ortaya çıkması gerektiğine dikkat çekerek, “Yönetmek için sadece hükümet iktidarı yeterli değildir, meclis iktidarına da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla oluşacak hükümetin Meclis’te yasa yapma kapasitesi de olmalı” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise değişik hükümet modellerinin konuşulabileceğini ancak “UBP ile koalisyon kurmam” şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını söyleyerek, “Bu konuda Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile ilgili hukuk süreç varsa gereken yapılır. Kovuşturması çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Şahıslarla ilgili hareket edilmemeli, seçim aritmetiğine bakılmalı” dedi.

Öte yandan partinin kararı olmadan demeç vermek için erken olduğunu söyleyen Halkın Partisi Girne Milletvekili Erek Çağatay da parti organlarıyla değerlendirme yapıp, görevlendirmelerden sonra bilgi vermenin daha sağlıklı olacağını belirtti.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini büyük ihtimalle UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e vereceğini belirterek, “Özgürgün büyük ihtimalle, bize de gelecek. Teklife bakacağız, biz de karşı teklif sunacağız” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali:

Oluşacak hükümetin Meclis’te yasa yapma kapasitesi de oluşması lazım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, bu parlamentonun bir hükümet yaratmasının mümkün olduğunu ve bu hükümetin ortaya çıkması gerektiğine dikkat çekerek, “Yönetmek için sadece hükümet iktidarı yeterli değildir, meclis iktidarına da ihtiyaç vardır dolayısıyla oluşacak hükümetin Meclis’te yasa yapma kapasitesi de oluşması lazım. Dolayısıyla meclis aritmetiğini de bu şekilde incelenmesine ihtiyaç vardır” dedi.

“Teamül gereği Cumhurbaşkanının bu konuda zorlayıcı bir düzenleme yoktur. Anayasa, Cumhurbaşkanını hükümeti kurabileceğine kanaat getirdiği bir milletvekiline görevi kurmayı devretmesini emreder. Ancak teamüller en büyük partinin ilk görevi almasını gerektirir dolayısıyla beklentim Cumhurbaşkanının teamüllere uygun bir biçimde UBP Genel Başkanını hükümeti kurmakla görevlendirmesi yönündedir” diyen Şahali, UBP’nin yasal süre içerisinde yapacakları temaslar sonrasında oluşacak manzaranın, tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, “Altını çizerek söylüyorum; bu meclis bir hükümet yaratabilmelidir. Çünkü seçimin bittiği gün başlayan erken seçim tartışması ülkede hem kaynak hem enerji israfına yol açar. Maalesef 7 Ocak’tan sonra 8 Ocak sabahı erken seçim konuşulmaya başlandı. Aslında bu siyasetteki erozyonun sebebidir. Siyasetin ve siyasetçinin vatandaşın gözünde yeniden itibarını yükseltmesi gerekir. Parlamentoda görev yapacak olan tüm partiler ve onlara mensup milletvekillerinin temel kaygısı, siyasetin ve siyasetçinin itibarını yeniden olması gereken yere çıkarması doğrultusunda olmalıdır. Milletvekilliği bir hizmet noktasıdır. Bir paye değildir dolayısıyla halka hizmet etmekle görevli olan ilk kez seçilmiş milletvekilleri dahi daha göreve başlamadan hırpalanması, horlanması haklarında spekülasyon yapılması doğru değildir. Bu yüzden ilk kez seçilenlerin de daha önce milletvekilliği yapanların da temel görevi siyasete yeniden itibar kazandırmaktır. Siyasete ve siyasetçiye itibaren gösterileceği bir düzenim kurulması için çalışmalıdır” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Ersin Tatar:

Başkanla ilgili gerekirse kovuşturma yapılır

UBP Milletvekili Ersin Tatar, ortaya çıkan tablo sonrasında değişik hükümet modellerinin konuşulabileceğini ancak bu konudaki parti içi değerlendirmelerin sürdüğünü ifade ederek, “UBP ile koalisyon kurmayız” şeklindeki açıklamaları eleştirdi.

Tatar, “Bu noktada Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile ilgili hukuk süreç varsa gereken yapılır. Kovuşturması çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Şahıslarla ilgili hareket edilmemeli, seçim aritmetiğine bakılmalı” dedi.

“Bütçe geçmedi, hızla süreç tamamlanmalıdır. Meclis aritmetiğine göre sağduyulu davranılmalıdır.

Hükümet kurma noktasında halk iradesi ne ise ona göre hareket edilmelidir. Memleketin önü tıkanmamalıdır” diyen Tatar, Parti Meclisi’nin önümüzdeki günlerde toplanarak, değerlendirme yapacağını kaydetti.

HP milletvekili Erek Çağatay:

Parti kararı sonrası değerlendirme yapmamız daha sağlıklı

Partinin kararı olmadan demeç vermek için erken olduğunu söyleyen Halkın Partisi Girne Milletvekili Erek Çağatay, milletvekili yemini ve mazbataların alındıktan sonra parti organlarıyla değerlendirme yapıp, görevlendirmeler yapıldıktan sonra bilgi vermenin daha sağlıklı olacağını belirtti.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı:

Özgürgün muhtemelen bize teklifle gelecek, değerlendirip, karşı teklif sunacağız

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın büyük ihtimalle UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e hükümeti kurma görevini vereceğini, bu görevlendirme sonrasında da Özgürgün’ün kendileri ile temasa geçeceğini düşündüğünü söyledi.

“Teklife bakacağız, biz de karşı teklif sunacağız” diyen Arıklı, seçim sonuçlarının ardından hükümet modelleriyle ilgili birçok senaryo üretildiğini ancak bu noktada kimseyle görüşmediğini ifade etti.

Arıklı, bugün MYK’nın yeniden bir araya gelerek, değerlendirme yapacağını da aktardı.

Meclis aritmetiği ve bazı siyasi partilerin yaptığı açıklamaların ardından ‘istikrarlı’ bir hükümetin oluşamayacağının anlaşıldığını savunan Arıklı, “26 ya da 27 milletvekiline dayalı hükümetin icraat yapması mümkün değildir” dedi.

Arıklı, konsensüs ile seçim hükümeti kurularak, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değiştirilmesi ve yeniden erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

“Şartları zorlamanın anlamı yok” diyen Arıklı, tek bölgeli, tek tercihin yapılacağı, çarşaf liste modelinin uygulanacağı ve karma oyların kaldırıldığı seçim sistemi ile ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da söyledi.

Arıklı özetle sözlerini şöyle tamamladı: Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Yapılan açıklamalar, anti demokratiktir… Siyasiler bu aritmetikte hükümet kurmalı, olmuyorsa da meclis yenilenmelidir.