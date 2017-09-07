"Hükümet Mesarya Bölgesi'ndeki kuraklığı görmezden geliyor"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu hükümeti eleştirdi. Davulcu, hükümetin Mesarya Bölgesi'ndeki kuraklığı görmezden geldiğini aktararak, bir an önce bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

"Eylül ayı geldi ve çiftçiler yeni ekim dönemi için hazırlıklara başladı. Nadas açılacak, ikilenecek, tohum hazır edilecek, gübre temin edilecek ve ekime geçilecek. Bütün bunlar yoğun emek yanında ciddi miktarlarda mali kaynak ister.

Geçen yıl ülkemize yağan yağmur, kuru ziraat için yetersizdi. Özellikle Mesarya Ovası için çok yetersizdi. Daha açık anlatımla geçen ekim döneminde Mesarya Ovası'nda kuraklık vardı.

Tarım Bakanlığı ve Genel Tarım Sigortası'nın bu konuda yapması gereken çalışmaları şimdiye kadar yapmış ve kararını verip, çiftçiyle paylaşmış olması gerekirdi.

Görülen odur ki, bu güne gelinmiş olmasına karşın ilgili makamlar hala herhangi bir karar alıp çiftçilerle paylaşmış değildir.

Bu konuda görev, öncelikle Tarım Bakanı'na ve hükümete düşmektedir. Mesarya Ovası Kuzey Kıbrıs'ın tahıl ambarıdır ve Mesaryalı çiftçiler hükümetin kuraklık konusundaki kararını beklemektedir.

İlgili Bakanlığı ve hükümeti Mesarya Ovası'nda yaşanan kuraklığı görmezden gelmekten vazgeçmeye ve hızlı bir şekilde gereğini yapıp çiftçinin önünü açmaya davet ederiz."