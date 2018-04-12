"Hükümet laf üretmekten iş yapamaz hale geldi"

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, hükümetin laf üretmekten iş yapamaz hale geldiğini savundu ve ardı arına gelen zamlarla çalışanın ve üreticinin zorda olduğunu dile getirdi. Çaluda, “Hükümete buradan son kez sesleniyorum. Ya verdiğiniz sözleri tutun ya da bir an önce aldığınız görevi iade edin” dedi.

Hür-İş Bakanı Ahmet Çaluda yaptığı açıklamada, seçim öncesi kendi seçim manifestolarında her türlü soruna kendilerine göre bir çözüm bulan hükümetteki 4 partinin, üç aya yakın süredir hükümette olduğunu ama henüz meclisten tek bir yasa bile geçiremediğini iddia etti.

Dövizde yaşanan rekor artışların, ardı ardına yapılan zamların, hem asgari ücretlinin maaşının hem de memurlara verilen hayat pahalılığının erimesine neden olduğunu söyleyen Çaluda, “Üreticinin, narenciyenin, hayvancının, girdi maliyetleri artmıştır. Yeni zamların kapıdadır. Zaten mevcut durumda geçim zorluğu çeken çalışanı ve üreticiyi daha da kötü günler beklemektedir” dedi.