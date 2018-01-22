Hükümet kurma istişareleri başlıyor
Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen parti liderleriyle istişare toplantılarına başlıyor.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen parti liderleriyle istişare toplantılarına başlıyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın (23 Ocak Salı) sırasıyla, saat 10:00’da UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 10:30’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 11:00’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 11:30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12:00’de DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 12:30’da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul ederek görüşecek.
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