Hükümet istifasını sundu

UBP-DP Azınlık Hükümeti Başbakanı, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncıya sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Azınlık Hükümeti’nin yeni hükümet oluşuncaya kadar görev yapmasını istedi.

Özgürgün: “Yeni hükümetin oluşması için de Sayın Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacaktır”

“Hayırlı olmasını diliyorum seçim sonuçlarının. Anayasa gereği bizim istifamızı verdikten, Meclis’teki de yemin töreninden sonra yeni hükümetin oluşması için de Sayın Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacaktır.

Biz bu gün itibarıyla bir önceki Hükümet’in istifasını Sayın Cumhurbaşkanı’na sunacağız.”

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Sayın Özgürgün’den başlayarak parti liderleri ile görüşmelerime, istişarelerime başlayacağım”

“Bugün bir Anayasal gerekliliği yerine getiriyoruz, her seçim sonrasında yapılan işlem budur. Mevcut olan Hükümet istifasını sunar, yenisinin kurulması için de hazırlıklar başlar.

Bu hazırlıklar nasıl başlayacak, Pazartesi gün yemin töreni var. Yeni seçilen Milletvekilleri yeminlerini yaptıktan sonra ben Sayın Özgürgün’den başlayarak parti liderleri ile görüşmelerime, istişarelerime başlayacağım.

Ortaya nasıl bir sonuç çıkacak, o istişareler sonrasında belli olacak. Anayasa’da ne, nasıl yapılacak bellidir. Dolayısıyla onun gereklerini biz de hukuk içinde yerine getirmeye çalışacağız ve bunu siyasal partilerimizle istişare içinde elbette yapacağız.

Sayın Başbakan’ın mevcut Hükümet’in istifasını sunan yazısına ben de bir yazıyla mukabelede bulunacağım, yeni Hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümetin devam etmesi gerekiyor, boşluk olmaması adına… Dolayısıyla bu yetkilendirmeyi içeren yazıyı Sayın Özgürgün’e tebliğ edeceğim. Aynı zamanda Meclis’e de bir kopyası gidecek. Sanıyorum Meclis’te her iki yazı da okunacak. Dolayısıyla süreç o noktadan itibaren mecrasında ilerleyecek.

Ülkemize, toplumumuza hayırlı olsun tekrar seçim sonuçları. Seçim sonuçları itibarıyla ortaya çıkan bir tablo var. Partiler halka gittiler mesajlarını verdiler, ortaya bir tablo çıktı. Bu tablonun ülkemize, toplumumuza hayırlı olmasını dilemek bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Bundan sonrasını yürütmek de partilerin içinde.

Bizimle istişare içinde en iyisini yapacaklarına inanıyorum.”