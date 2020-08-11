CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli Mecliste söz alarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün itibariyle Covid-19 bulaşanların 20 milyonu geçtiğini 750 bin de ölüm olduğunu açıkladığını ifade ederek, bu rakamların her birinin arkasında büyük acılar bulunduğunu söyledi.

Bu işin başından beri bu konuda güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu, yeniden açılma sürecinde de bu liderliğin öneminin ortaya çıktığını kaydeden İncirli, bu virüsün ne zaman biteceğinin belli olmadığını DSÖ’nün “aşıyı beklemeyin tedbirinizi alın” dediğini, kendilerinin ilk günden beri söylemesine rağmen hükümetin pandemi hastanesi serüveni oluşturduğunu kaydetti.

Sıla Usar İncirli, Başbakan’ın Ankara’dan 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesiyle geldiğini ve önceden yapılması gereken hastaneyi hicap duymadan müjdelediğini kaydederek, testlerin 6-7 ayın sonunda arttırılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Test yapma yetkisi verilen laboratuvarlarda kalite kontrol yapılıp yapılmadığını sorgulayan İncirli, devlet hastanesinde de aynı tedbirlerin alınması gerektiğini anlatarak hastanede hiçbir tedbir kontrolü yapılmadığını söyledi.

Devlet Hastanesinin çoğu bölümlerine el konulduğunu ifade eden İncirli, bir günde hastanenin çoğunun Covid hizmeti verir hale geldiğini söyleyerek, “Hükümet işgalci zihniyetle var olanı da bozarak işgale devam ediyor” dedi.

Sıla Usar İncirli, “Ayaktan Tanı’nın tabelasını indirerek adına pandemi diyecekler ancak halk da biz de bunun uygun olmadığını biliyoruz” diyerek, alınan bu kararlarla hem çalışanların hem de hastaların huzurunu bozmakla itham ettiği hükümeti “huzur bozucu” olarak niteledi.

Bulaş zincirinin kırılmasının önemini vurgulayan İncirli, hızlı tanı temaslı takibinin önemli olduğunu yineleyerek, okulları açma kararı alırken bu tedbirlerin nasıl alınacağıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yeni yükselişler olacağı bilincinde olduklarını ancak hükümetin yapacağı düzenlemelerden haberdar olmak istediklerini ve temaslı takibinin nasıl yapıldığıyla ilgili de bilgi edinemediklerini kaydetti.

Karantina kurallarına uymayanlara uygulanacak cezaların hâlâ belirlenmediğini ve bunun nasıl yapılacağının bile bilinmediğini kaydeden İncirli, henüz bir yasa değişikliği görmediklerini söyledi.

Hibe edilen testlerle ilgili de teknik bilgi veren İncirli, AB’nin hibe ettiği cihazlara ihtiyaç olmadığını, bunun hükümetin öngörüsüzlüğüyle alakası olduğunu savundu.

Virüsü baskılamanın ve yayılmasına engel olmanın çok önemli olduğuna işaret eden İncirli, uzun vadeli plan ve projelere ihtiyaç olduğunu hatırlatarak hükümeti bu süreci yönetmek için çalışmaya çağırdı.

İncirli, tüm süreçlerin takipçisi olacaklarını ve doğruları söylemeye devam edeceklerini kaydederek, Lübnan’daki patlamadan dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.