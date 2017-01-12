“Hükümet gözünü gelecek nesillerin mirasına dikti"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesinin yapılaşmaya açılması yönünde değil karar üretilmesinin, düşüncesinin bile akla getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinin diğer ülkelerden mukayeseli üstünlüğü olan doğal, bozulmamış, betonlaşmamış çevrenin hızla yitirilmekte olduğuna dikkat çeken TDP, "Küçük hesaplar uğruna tarih, kültür ve doğa mirasımız katledilmekte, adeta altın yumurtlayan tavuk kesilmek istenmektedir.

Mevcut hükümet, yitip gitmekte olan değerlerimizi korumak yerine, tam tersine gelecek kuşakların mirasını parsel parsel satmaya uğraşıyor" dedi.

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesini yapılaşmaya açmak amacıyla, bölgedeki eski eser alanlarının (sit alanlarının) büyük bir kısmının statüsünü değiştirmek için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu'nun baskı altına alınarak, SİT alanlarının yapılaşmaya açılmak istendiğini kaydeden Cemaliye Soğancı, "Bu değerler yalnızca Kıbrıslılara değil, aynı zamanda tüm insanlığa aittir. Çok büyük bir yanlışa imza atmadan önce yapılaşmaya açmak amacıyla Karpaz Özel Koruma Bölgesindeki arkeolojik alanlarının derecelendirilmeye çalışılması düşüncesinden derhal vazgeçilmelidir" dedi.

Bugüne kadar ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin hızla yok olmasına neden olan, Girne başta olmak üzere birçok bölgede yağma ve talan sonucu tamamen betondan bölgeler yaratan zihniyetin, şimdi de özel çevre koruma bölgelerine göz diktiğini savunan Soğancı, toplumsal çıkarlar gözardı edilerek, başka amaçlarla kararlar alınmasının kabul edilebilir bir yanı olmadığını ifade etti.

Yapılmak istenen bu yanlışın geri dönülemez felaketlere yol açacağı uyarısında bulunan Cemaliye Soğancı, "Yanlışta daha fazla ısrar edilmeden bu düşünceden vazgeçilmeli, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu’nda bulunan bilim insanlarına yapılan baskılar sona erdirilmelidir. Yetkililere düşen görev ve sorumluluk da budur. Umarız bu kez toplumsal çıkar ve bilimsellik galip gelir. TDP olarak bizler, bu yanlış karşısında tüm duyarlı kişi ve örgütlerle birlikte güçlü bir mücadele vermeye ve eylem birliğine hazırız. Aksi takdirde gelecek nesiller bizleri affetmeyecektir" dedi.