Hükümet genelge yayınladı, karar uygulamada

Hükümetin bugün Bakanlar Kurulu'nda aldığı coronavirüs tedbir kararlarına dair genelge yayınladı. Uygulama gece yarısı başlayacak.

Genelge tüm sınır kapılarına, Ercan'a ve geçiş noktalarına gönderildi.

Kermiya geçiş noktasında yabancılar ülkeye sokulmamaya başlandı. Uygulamaya itiraz edenler olduğu öğrendildi.

Genelgeye göre İtalya, İran, Irak, Çin, Güney Kore’nin yanı sıra, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Belçika, Singapur, Avusturya, Bahreyn, Hollanda, Hong Kong ve Katar’dan gelecek olan yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının hava, kara, deniz kapılarından girişi yasaklandı.