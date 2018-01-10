HÜKÜMET FORMÜLLERİ İÇİN GÖZLER PARTİLERDE

7 Ocak seçim sonuçları kesinleşti, olası hükümet modelleri ile gündeme geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi’nin “UBP ile koalisyona girmeyeceği” söyleminin ardından, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer de “UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümeti’ne sıcak bakmadığını” söyledi.

Böylelikle hangi koalisyon modelinin hayata geçeceği merak uyandırdı.

Diyalog TV’den Aytuğ Türkkan’a konuşan siyasi partilerin genel sekterleri seçim sonucunda izleyecekleri yolu, yapacakları değerlendirmeleri paylaştı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, seçim sonuçlarını parti içinde değerlendireceklerini söyledi,

“Daha yüksek sonuç bekliyorduk. Demek ki bazı yerlerde, bazı problemler var. Kendi kendimizi de değerlendireceğiz, niye yüzde 20 civarında oy aldığımızı, halka neden ulaşamadığımızı değerlendireceğiz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, ‘UBP’ye karşı cephe oluşturulmak istendiği’, seçim aritmetiğine göre 3’lü, 4’lü koalisyon ihtimali olduğunu belirterek, “Ülkenin önünü açmak adına siyasi partiler üzerine düşeni yapması gerekiyor. Eğer en sonunda çıkmaza ulaşırsak halkla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de bundan sonraki süreçle ilgili parti içerisinde değerlendirme yapacaklarını kaydetti, “UBP ile kurmayız diyenlerin birbirleriyle kurup, kurmayacaklarını bilmiyoruz” dedi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, olası bir UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ne sıcak bakmadığını açıkladı, seçim sonuçlarına bakıldığında UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde ‘büyük partiye’ olan tepkinin onlara değil de DP’ye yansıdığının görüldüğünü ifade etti.

PARTİ GENEL SEKRETERLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

Kaçmıyoruz, yeni üreteceğimiz politikalarla yola devam edeceğiz

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, seçim sonuçlarını parti içinde değerlendireceklerini söyledi,

“Daha yüksek sonuç bekliyorduk. Demek ki bazı yerlerde, bazı problemler var. Kendi kendimizi de değerlendireceğiz, niye yüzde 20 civarında oy aldığımızı, halka neden ulaşamadığımızı değerlendireceğiz” dedi.

“Halka kendimizi daha iyi anlatacağımız politikalar geliştireceğiz” diyen Sorakın, “Biz kaçmıyoruz, yine sokaktayız. Yeni üreteceğimiz politikalarla bu yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sorakın şöyle konuştu: Halkın iradesi ortadadır, buna saygılıyız. Ancak seçimin ardından daha yüksek sonuç bekliyorduk. Demek ki bazı yerlerde, bazı problemler var. Kendi kendimizi de değerlendirmek durumundayız. Niye yüzde 20 civarında oy aldığımızı, halka neden ulaşamadığımızı değerlendireceğiz. Kendi içimizde değerlendirip, bir sonuca varacağız. Üzüntülüyüz ama orta yerde de bir mücadele var. CTP, 47 yıldır mücadele veriyor. Mücadelesinden hiç vazgeçmeyen bir partiyiz. Yeni stratejilerle yola devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Eski genel başkan ve eski milletvekillerin aday olmaması dışında politikalarda bazı sıkıntılar olduğunu söyleyenler de var. Bunları kendi içimizde değerlendirip, yeni bir yol haritası çizeceğiz. Bunların hepsi geçerli mazeret değildir. Halka kendimizi daha iyi anlatacağımız politikalar geliştireceğiz. Yeni politikalarımız var, politikalarımızı geliştirdik. Elbette ki eksiklerimiz var, o nedenle yüzde 20 civarında oy aldık. Partide 3-4 yıldır bazı huzursuzluklar yaşandı. Belki bunların hepsi neden olabilir. Ama önemli olan, Kıbrıs halkının bugün bulunduğu noktada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz kaçmıyoruz, yine sokaktayız. Yeni üreteceğimiz politikalarla bu yola devam edeceğiz.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz:

“UBP’ye karşı cephe açılıyor, bu demokrasiye aykırıdır”

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, seçim aritmetiğine göre 3’lü, 4’lü koalisyon ihtimali olduğunu söyledi, “Seçimden sonra hiçbir partinin halkın hizmetine değil parti çıkarlarına bakarım deme lüksü yoktur. Eğer en sonunda çıkmaza ulaşırsak halkla paylaşacağız, ülkenin önünü açmak adına siyasi partiler üzerine düşeni yapması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Oğuz, seçim sonuçlarının ardından ‘UBP’ye karşı cephe oluşturulmak istendiği’ de savunarak, “Bu demokrasiye aykırı. Ülkenin demokrasiyi çiğnemeye hiç kimsenin, hiçbir partinin hakkı yoktur.” dedi.

Oğuz özetle şöyle konuştu:

“Halkın verdiği sonucu eleştirmek, yetki istedikleri halka ‘neden böyle yaptınız’ diye sorabilmek doğru değil. Halkın verdiği karar, böyle bir tablo oluşturdu. Demokrasi ve halka hizmet adına yola çıktık. Seçim sonuçlarına göre bazı partilerin kendi içinde değerlendirme yapması gerekiyor. En büyük takdiri halk yapar. Yeniden seçime gidilmesi en kötü sonuç olur… Aynı tablo çıkarsa ne yapılacak? Bunun garantisini kim verecek? Siyasi partilerin açıklamaları yalnızca kendini bağlamaz, toplumu, ülkeyi bağlar…

Meclis aritmetiğine göre 3’lü 4’lü koalisyon ihtimalleri olabilir.

Halkın hizmet seçimden sonra hiçbir parti halkın hizmetine değil parti çıkarlarına bakarım deme lüksü yok.

Eğer en sonunda çıkmaza ulaşırsak halkla paylaşacağız, ülkenin önünü açmak adına siyasi partiler üzerine düşeni yapması gerekiyor.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris:

“UBP ile kurmayız diyenlerin birbirleriyle kurup, kurmayacaklarını bilmiyoruz”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, bundan sonraki süreçle ilgili parti içerisinde değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

İdris, “UBP ile kurmayız diyenlerin birbirleriyle kurup, kurmayacaklarını bilmiyoruz” dedi.

İdris şöyle konuştu: Yeni dönemde Meclis’te 3 milletvekilimiz olacak. Sonuçlara göre, ciddi değerlendirme yapmamız gerekiyor. Suçu topluma bulmak, sandığa gitmeyenlere bağlamak doğru değildir. Üzerimize düşeni yapacağız, süreci değerlendireceğiz. Seçim yeni bitti, keskin değerlendirmeleri doğru bulmuyorum. Sakin olmak, verileri elimize almak gerekiyor.

CTP erken bir açıklama yaptı, PM tarafından alınan bir karardı… Kamuoyuna bu tartışmaları yapmadan değerlendirme yapmak doğru değil, partinin yetkili organlarını ipotek altına almak doğru değil.

Aritmetiğe bakıp, değerlendireceğiz. Bizim dışımızda eylemlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. UBP ile kurmayız diyenlerin birbirleriyle kurup, kurmayacaklarını bilmiyoruz. İnsanlar çıkan tablodan memnuniyetsiz. “

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

UBP-DP-YDP Koalisyonu’na sıcak bakmam

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet senaryolarına yönelik açıklama yaptı, olası bir UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ne sıcak bakmadığını açıkladı.

Özcafer, seçim sonuçlarına bakıldığında UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde ‘büyük partiye’ olan tepkinin onlara değil de DP’ye yansıdığının görüldüğünü ifade ederek, “Vatandaşlar, popülist yaklaşımlara zamanla alıştı. Seçmen olarak tam analiz yapmadan, karar verebiliyoruz. Bazen takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz” şeklinde konuştu.

Özcafer özetle şöyle konuştu: Seçimlerin erken olması, istenilen çalışmaların halka yansıtılmadan seçime gidilmesi DP’yi etkiledi. Maliye Bakanlığı’nda yapılan güzel çalışmalar vardı, kimse inkar edemez, görmezden gelemez. Seçim sonuçlarına bakıldığında; ne yazık ki Koalisyon Hükümeti’nde ‘büyük partiye’ olan tepkinin onlara değil de DP’ye yansıdığı görülüyor. Vatandaşlar, popülist yaklaşımlara zamanla alıştı. Seçmen olarak tam analiz yapmadan, karar verebiliyoruz. Bazen takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikle ilgili birçok beklenti vardı. Siyasi parti gözetmeden, tek tek adayların seçilip, Meclis’e gönderileceği ile ilgili beklenti vardı… Karmalar işe yaramadı, başarısızlıkla sonuçlandı.

Ülkeyi hükümetsiz bırakmak yanlış. Çıkan sonuçtan, memnun olsak da olmasak da her siyasi parti kendi içinde değerlendirmesi yapıyor. Halk bu şekilde görevi takdir etmiştir.

CTP ve HP, UBP ile kesinlikle hükümet kurmayacaklarını söyledi, seçim sonrasında bu açıklamalarını tekrarladı. Açıklamaları nedeniyle onları suçlayamayız. PM’de alınan karar. Geriye kalan UBP-DP-YDP mi? Buna sıcak bakmıyorum. Hükümet döneminde bayağı yara aldığımızı düşünüyorum. Başka türlü hükümet kurma çalışmaları olacaksa sorumluluğu yerine getirme adına atım atmaya hazırız.

Otururlar, sözleşme gibi söz verirler, tamamen topluma yönelik olurlarsa hem istedikleri yasayı geçirirler, hem de topluma faydalı olurlar. Tüm siyasi partileri akli selim olmaya çağırıyorum.

“YSK’ya itirazda bulunduk, sonucu bekliyoruz”

“YDP’nin bir adayının yolsuzluktan dolayı ceza alması, seçim için hazırlanan listede 49 adayın gözükmesi gerekiyordu, 50 aday yer aldı. Biz de dün YSK’ya giderek, itirazda bulundu, YDP’nin 49 adayı olduğunu hatırlattık. Tekrar sayıma gidildi. O çalışma devam ediyor.

YDP’nin vekil adayı sayısı 49 olarak hesaplandığında baraj altı mı kalır, vekil sayısında fark mı olur bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor.”

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu:

Aldığımız oy kayda değer ama çok başarılı değil

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ise anketlerle yapılan manipülasyon ve algı operasyonlarına rağmen ‘kayda değer’ bir oy aldıklarını ancak seçim barajı olarak belirledikleri yüzde 10’luk oranın altında kaldıklarını ifade ederek, bu nedenle de seçim sonucunu ‘çok başarılı’ olarak değerlendirmediklerini ifade etti.

Zaroğlu, “Karşımızda büyük bütçeye sahip siyasi partiler vardı. Ancak, omuz omuza mücadele eden insanların aldığı oyu gözde kaçırmamak lazım” dedi.