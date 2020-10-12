EDON’un gerçekleştirdiği antifaşist kitlesel yürüyüşe katılanlar Kıbrıs’taki faşistlerin faaliyetlerine karşı sesini yükselterek hükümetten faşist gruplara karşı daha etkin önlemler almasını talep etti.

Yunanistan’da kısa bir süre önce Neonazi Hrisi Avgi’nin suç örgütü olarak mahkûm edilmesi nedeniyle Lefkoşa’daki Yunanistan Büyükelçiliği önünden başlayan yürüyüş Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tamamlandı.

Yürüyüşü gerçekleştirenler Hrisi Avgi’nin Kıbrıs’taki faaliyeti, yurdumuzdaki parti ve örgütlerle ilişkisi ve işledikleri olası suçlar hakkında derhal araştırma yapılması için ortak taleplerini Nikos Anastasiadis’e ilettiler.

Antifaşist yürüyüşte konuşan EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas, Hrisi Avgi’cilerin Kıbrıs’ta ortaya çıktıkları ilk andan itibaren AKEL ve EDON onların gerçek yüzünü teşhir etmekte ısrar ettiğini hatırlatarak, bugüne kadar cezai suçlara karıştıkları basında yer alan ELAM yöneticilerinin sayısının hiç de az olmadığının altını çizdi. Hristofyas faşizmin yollarda, meydanlarda, üniversitelerde, okullarda, stadyumlarda, iş alanları gibi görüldüğü her yerde halklar tarafından ezileceğini söyledi.

Son dönemde ELAM yaptığı açıklamalarda Hrisi Avgi ile artık ilişkilerinin olmadığını iddia ediyorsa da ELAM’ın Hrisi Avgi ile bağlantılı bir örgüt olduğu bilinmektedir.

Kiprianu: “Derinya barikatında yaşanan vandallığı yapanlar derhal bulunup yakalanmalı”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Astra radyosuna yaptığı açıklamada Derinya barikatında dün yaşanan vandallığı yapanların polis tarafından tespitinin kolay olduğunu ve derhal bulunup yakalanmaları gerektiğini kaydetti.

Kiprianu, Yunanistan’da mahkemenin Hrisi Avgi’yi mahkûm eden kararından sonra bu örgütün Kıbrıs’taki yan kollarıyla ilgili olarak Başsavcılığın nasıl tepki göstereceğini görmeyi de AKEL’in beklediğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu bundan 7 yıl önce AKEL’in Başsavcılığa yaptığı başvuruyu ve o dönemden bugüne hiçbir şey yapılmadığını hatırlatarak, söz konusu ekstremistlerin bazı siyasal partilerden ve Başpiskopos’tan destek bulduklarına işaret etti.

Derinya barikatında yaşananlar hakkında Andros Kiprianu, bu tür tavırların Kıbrıs’ta yıkıma yol açan tavırlar olduğunu ve kimilerinin hala daha akıllanmadığını vurguladı.