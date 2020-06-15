“Hükümet, Corona’dan daha büyük talihsizlik”

YDP Genel Başkanı Arıklı: “Bu Bakanlar Kurulu şu anda toplum vicdanında mahkum olmuştur, bu saatten sonra güneye geçeceklere ‘git orada kal’ diyecek yüzünüz yoktur. KKTC Vatandaşı olup yurtdışından geleceklere hiçbir şey diyecek yüzünüz yoktur.”

Meclis Genel Kurulu toplandı, YENİDÜZEN’in gündemi sarsan ‘karantina koşulsuz özel uçakla adaya gelenler’e ilişkin haberi, Meclis’i de sarstı. Parti Başkanları Meclis’te konuşma talep etti, kürsüye ilk olarak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı geldi.

‘Karantinada çifte standart’ konuşma istemi ile kürsüye gelen Arıklı, ‘ne olduğunu anlamadık, güneye gönderdiğiniz işçilere orada kal, arabanda kal, sakın gelme dediniz. Londra’dan gelen cenazeleri bile neredeyse karantinaya koyacağız dedik, biz devletiz ciddiyetimiz var dedik, hafta sonu esrarengiz bir uçaktan 10 kişi geliyor, itfaiye kapısından alınıyor. Ulaştırma Bakanı da övünerek bir VIP’i açmadık diyor” şeklinde konuştu.

‘Bu gizlice gelişin nedenini’ sorgulayan Arıklı, “Bir baktık ki işadamlarıymış, Lapta’daki marina ile ilgili gelmişler. Teklif veren, ikinci gelen firma… Birinci de değil” dedi, Lapta Belediye Başkanı’nın haberim yok açıklamasına işaret etti.

İhaleye teklif veren ve 1. Gelen firmaya ne olduğunu soran Erhan Arıklı, “O pis kokular ister istemez burnumuza geliyor, size ne, sizi ne ilgilendiriyor Sayın Bakan? 1. Gelen şirkete ne oldu, neden 1 Temmuz’da gelmediler de şimdi özel uçakla geldiler” diye sordu.

“İhaleyi siz mi açtınız? Nereden baksanız elinizde kalıyor, herkes topu bir birine atıyor” diyen Arıklı, Turizm Bakanı’nın ‘Bakanlar Kurulu’ndaki istişare ile geldiler’ açıklamasına karşın, ‘HP’nin itirazını anımsattı.

Arıklı şöyle konuştu:

“Bu Bakanlar Kurulu şu anda toplum vicdanında mahkum olmuştur, bu saatten sonra güneye geçeceklere ‘git orada kal’ diyecek yüzünüz yoktur.

KKTC Vatandaşı olup yurtdışından geleceklere hiçbir şey diyecek yüzünüz yoktur. Bu hükümetin bu dönemde ülkenin başında olması Corona’dan daha büyük talihsizlikdir diye düşünüyoruz.”