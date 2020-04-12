“Hükümet casinolarla anlaştı mı, işçilerine ödemeleri casinolar mı yapacak?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 1500 TL’lik maaş desteğinin casino çalışanlarına yapılmayacağının tartışıldığına işaret etti, “İşçilerin kapsam dışı bırakılması hangi gerekçeyle meşru görülüyor anlamak mümkün değil” dedi.

“Hangi sektörde çalıştığından bağımsız olarak her işçinin temel gıda, temizlik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya çalışıyoruz” diyen Erhürman “Hükumet casino işletmecileriyle anlaştıysa ve bu ödemeleri onlar yapacaksa sorun yok. O zaman bu açıklansın” diye konuştu.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

1500 TL'lik katkının üçüncü ülke yurttaşı olan işçilere ödenmemesi kararını uzun süre tartışmak zorunda kaldık. Bu dönemde bu ülkede yaşayan herkesin, temel gıda, temizlik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin sağlanması gerekir ilkesinden hareket ettik ve sonuçta bu yanlış karardan dönüldü. Şimdi de aynı tartışmayı casinolarda çalışanlar için yapmak zorunda kalıyoruz. 1500 TL casinolara değil, casino çalışanlarına ödenecek. Hangi sektörde çalıştığından bağımsız olarak her işçinin temel gıda, temizlik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hükumet casino işletmecileriyle anlaştıysa ve bu ödemeleri onlar yapacaksa sorun yok. O zaman bu açıklansın. Ama böyle bir anlaşma yoksa, bu işçilerin kapsam dışı bırakılması hangi gerekçeyle meşru görülüyor anlamak mümkün değil!