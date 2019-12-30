İmar Planı için Bakanlar Kurulu toplanacak

Başbakan Ersin Tatar BRT’de katıldığı programda İmar Planı ile de açıklamalarda bulundu. Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konuyu konuştuklarını ve bugün tekrar görüşeceklerini açıkladı.

Yarın saat 13:00’da Bakanlar Kurulu’nda konunun tartışılacağını ve bir karar alınacağını açıklayan Tatar, “Hükümet bir bütündür. Karşılıklı saygı içerisinde yürüyeceğiz. Bir plan ve programa göre bir gelişme olacak.”

İmar Planı’nın yayınlanıp yayınlanmaması durumunda Savcılık ile görüşeceklerini kaydeden Tatar, “Fasıl 96’ya dönüp dönmeme konusunda hükümet karar verir” dedi.

“Hükümet bozulacak noktaya gelmedi”

İmar Planı konusunda hükümette fikir ayrılıkları olduğunu onaylayan Tatar, bunun hükümeti bozacak noktaya gelmediğini savundu.