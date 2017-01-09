HÜKÜMET BİR HAFTA İZNE AYRILMIŞTIR (!)

Cenevre görüşmelerini takip etmek amacıyla siyasi parti başkanlarının davet alması üzerine UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün bugün Cenevre’ye ulaşması bekleniyor. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Cenevre’ye uçarken, ülke yönetimi "boş" kaldı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ülkede olmayınca vekalet zinciri oluştu.

Hem Başbakan Yardımcılığı hem de Maliye Bakanlığı’nı yürüten Serdar Denktaş’a ise Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova vekalet edecek.

Dışişleri Bakanlığı ise Ersan Saner’e emanet. Başbakan’a vekalet edecek isim ise henüz net değil.

Öte yandan müzakere masasında yer alması nedeniyle adadan ayrılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ise Meclis Başkanı Sibel Siber vekalet edecek.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde devletin zirvesi Cenevre’ye uçtu, ülke yönetimi ‘vekalet’e bırakıldı.

Cenevre görüşmeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş adadan ayrıldı. Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bugün Cenevre’ye ulaşması bekleniyor.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve heyetleri Cenevre’ye uçarken, ülke yönetimi diğer bakanlara ‘emanet’ edildi.

Bakanlar vekalet edecek!

Hükümetin başındaki isim Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Cenevre’ye gidecek olması nedeniyle yerine, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın vekalet etmesi gerekirken, her iki ismin de ülkeden ayrılması nedeniyle Hükümetin başı boş kaldı.

Yaklaşık bir hafta Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın olmaması nedeniyle, yerlerine 3 bakan vekalet edecek. Vekalet edecek olan bakanlar Ersan Saner, Özdemir Berova olarak belirlendi.

Hem Başbakan Yardımcılığı hem de Maliye Bakanlığı’nı yürüten Serdar Denktaş’a ise Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova vekalet edecek. Dışişleri Bakanlığı ise Ersan Saner’e emanet. Başbakan’a vekalet edecek isim ise henüz net değil.

Öte yandan müzakere masasında yer alması nedeniyle adadan ayrılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ise Meclis Başkanı Sibel Siber vekalet edecek.

Başbakan Yardımcısı Denktaş Cenevre'de

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs müzakerelerinin yapılacağı Cenevre'ye gitti. Denktaş ve beraberindeki heyet yerel saatle 14.30 sıralarında Cenevre havalimanına indi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun ise uçuşların kötü hava şartlarından ötürü ertelenmesi dolayısıyla Cenevre'ye bugün ulaşması bekleniyor.