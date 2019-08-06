Hükümet başka, Cumhurbaşkanı başka söylüyor '9 Ağustos' farkı

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in Cuma günü yapacakları görüşme öncesinde KKTC Hükümeti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki "fikir" farkı basın açıklamalarına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, CNA'ya verdiği röportajında "doğal gaz konusunda bir uzlaşmaya varmanın müzakere süreci için ön şart olmadığını, ancak mevcut siyasi atmosferin sürecin başlamasına yardımcı olmadığını" söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının reddettiği doğal gaz konusunda ortak komite kurma önerisinin bir çıkış yolu olduğunu, ancak farklı seçeneklerin de konuşulabileceğini belirterek, buna Rolandis’in ortaya attığı moratoryum fikrini örnek gösterdi.

CUMHURBAŞKANI: Doğal gaz konusunda bir uzlaşmaya varmak müzakere süreci için ön şart değil.

Doğal gaz konusunda ortak komite kurma önerisin bir çıkış yolu, ancak farklı seçenekler de konuşulabilir.

Kapalı Maraş konusunda atılacak adımlarla ilgili BM’nin dışarıda bırakılmaması, ne yapılacaksa BM ve uluslararası hukuk içinde yapılması gerekir.

BM ile çatışarak, anlaşmazlığa düşerek herhangi bir adım atılmaması gerekir

Kapalı Maraş konusunda atılacak adımlarla ilgili BM’nin dışarıda bırakılmaması, ne yapılacaksa BM ve uluslararası hukuk içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Akıncı, BM ile çatışarak, anlaşmazlığa düşerek herhangi bir adım atılmaması gerektiğini söyledi.

KKTC HÜKÜMETİ: Rum tarafını Maraş konusuna karıştırmaya niyetimiz yok.

Hidrokarbon aramaları konusunda sahada sağlanan dengeden de vazgeçmeyeceğiz

Maraş’ın BM kontrolüne verilmesine gerek yok.

‘BM kararlarına uygun davranmak lazım’ gibi ifadeleri doğru bulmuyoruz.

Maraş’ta BM kararlarına göre hareket etme yaklaşımı, Kıbrıs Rum tarafının tezidir.

KKTC Hükümeti ne diyor?

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın açıklamaları ise Türk Ajansı Kıbrıs'ta yayınlandı.

Özersay, Rum tarafını Maraş konusuna karıştırmaya niyetli olmadıklarını ve hidrokarbon aramaları konusunda sahada sağlanan dengeden de vazgeçmeyeceklerini iddia etti.,

Özersay, 9 Ağustos tarihli liderler görüşmesine dair "uyarılarda bulunarak" Hükümet olarak kapalı Maraş’taki mülkiyete dair haklara halel gelmeyecek şekilde hareket edeceklerine ancak bu hakların korunması için kapalı Maraş’ın BM kontrolüne verilmesine gerek olmadığını savundu.

Özersay, “Kapalı Maraş’ı BM kontrolüne verecek değiliz. Bu nedenle 45 yıl sonra ‘BM kararlarına uygun davranmak lazım’ gibi ifadeleri doğru bulmuyoruz. Zaten siyasi saiklerle adil olmayan şekilde alınan Konsey kararlarına bu kadar yıldır yaslanarak politika üreten biz değil Kıbrıs Rum tarafı olmuştur. Bir başka ifadeyle Maraş’ta BM kararlarına göre hareket etme yaklaşımı, Kıbrıs Rum tarafının tezidir. Umarız 9 Ağustos görüşmesinde Cumhurbaşkanı sayın Akıncı kapalı Maraş’ın BM kararlarına göre, BM kontrolüne verilmesi anlayışıyla ele alınmasına müsaade etmez” diye konuştu.