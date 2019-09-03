HÜKÜMET 100 GÜNÜ DEĞERLENDİRİYOR CANLI

UBP-HP hükümeti basın toplantısında yüz günlük icraatlarını değerlendiriyor. Basın toplantısında Başbakan'ın açıklamalarının ardından hükümet icraatlarını anlatan bir video gösteriliyor.

"KKTC'nin sıkıntıları belli, halimiz belli"

Başbakan Ersin Tatar; "Türkiye ile protokolün imzalanmasıyla birtakım projelere kaynak akışı başlama aşamasındadır. Genel anlamda bir kalkınma seferberliği içinde, bir uyum içinde hükümetimiz çalışmaktadır. Proaktif siyaset açısından gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz konusunda girişimlerimiz sürecektir. KKTC'nin sıkıntıları belli, halimiz belli. Toplum desteğinin sağlanması için kendi aramızdaki uyum önemlidir. Bu hükümet yola devam ederken birtakım söylemlere takmamak gerekir. 2023 hedefi ile daha üretken bir yapının oluşması bakımından yapacağımız çalışmalar önemlidir."

Sunumdan:

"Hükümet icraatları": -TC-KKTC İşbirliği Anlaşması imzalandı. -Tatar Ankara’ya gitti, Erdoğan ile görüştü.

-3. Yatırım Danışma Konseyi Lefkoşa’da toplandı.

-3. Kobi Zirvesi yapıldı.

Asayiş zirvesi yapıldı. Kayıt dışılıkla mücadele başlatıldı.

-Trafik kazalarına karşı trafik zirvesi düzenlendi, kararlar alındı.

-100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi istihdamı için karar alındı.

-Yerli üretime destek için "ilk adımlar" atıldı.

-Yerli üretimin desteklenmesi için bazı ürünlerde fon getirildi.

-Başbakanlık uyuşturucu ile mücadeleye devam etti. Bu konuda çalıştay düzenlendi.

- Başbakan tatar Doğu Akdeniz'deki Yavuz gemisine gitti.

-Futbola katkı sağlandı, 8.5 milyon TL'lik katkı için KTFF ile protokol imzalandı.

-Doğalgaz konusunda sahada olundu, "yeni öneriler" getirildi. Tezlerin anlaşılması sağlandı. Haklarımızı uluslararası alanda savunduk. Rum yönetimine öneri yapılmasına katkı koyduk.

-Maraş konusunda adım atma kararı aldık.

- Envanter Komisyonu oluşturduk ve çalışmalarına başlamasını sağladık. Bundan sonra atılacak adımlara hükümetimiz karar verecektir.

-Güney Kıbrıs'la suçluların iadesi konusunda pratik mekanizma geliştirdik.



BRT, basın toplantısını canlı yayın olarak veriyor.