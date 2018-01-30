Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman çıkışta açıklama yaptı: Cumhurbaşkanı az önce hükümeti kurma görevini bana tevdi etti. 4 siyasi başkanı bir süre gayrı resmi olarak görüştük, sonra resmi olarak çalışmalara başladık. Dün akşam CTP,HP ve DP Parti Meclisi 4'lü koalisyon yönünde karar aldı. Bu akşam TDP PM'nin benzer yönde karar almasını bekliyoruz. Bu karar sonrasında 4 genel başkan yeniden bir araya gelecek. Yeni hükümetin kurulması yönündeki çalışmaları hızlandıracağız. Önemli oranda ilerleme sağlamak için bu kararlar çıktı. 4'lü koalisyon bu ülkede denenmedi,. Üzerinde ortaklaştığımız nokta ilkeler üzerinde uzlaşmak önemli. Koalisyonun ilkeleri konusunda uzlaşma içerisindeyiz. Bakanlıkların hangi partilerde olacağından ziyade hükümetin bir bütün olarak ülkeyi yönetmesi önemli. Parlamenter demokrasinin doğası da bunu gerektirir. Birleştirici, kimseyi ötekileştirmeyen bir hükümet kurmayı hedefliyoruz. Eşitlikçi, tüm kesimi kucaklayan hükümet kurmayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğü en temel ilkemiz. Bunların üzerinde yükselen bir hükümet modelini sonuca doğru taşıma kararlılığı içerisindeyiz. Son birkaç gün kaldı. Bir taraftan da ülkede çok acil çözüm bekleyen sorunlar var. Önümüzdeki süreyi tasarruflu kullanmak zorundayız. Hedefimiz hafta sonunu da kullanarak bu işi bitirmek... Hükümet programının yazılması gerekiyor.

BAKANLIKLAR

Diğer partilerle ilgili de Bakanların kimler olma ihtimallerinden de haberdarız, eşgüdüm içerinde çalışıyoruz

Basına yansıyan isimlerin arasında Doğrular var yanlışlar var.

Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak henüz MYK’mızı, Parti Meclisi’mizi bu konu ile ilgili toplamız değiliz. Yetkili organlarda bu konu görüşülmeden isimlerin telaffuz edilmesi de doğru değildir diye düşünüyorum.

GÖREV ERHÜRMAN'IN

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükûmeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdi.

Akıncı: Ülkede birikmiş sorunlar var. En başta bütçe konusu var. 4 partili koalisyon ilk kez denenecek. Bu durum Avrupa ülkelerinde çok görülmeyen bir durum değildir.

Parlamenter sistemle yürütülen ülkelerde sıklıkla gündeme gelen bir konudur. Zaman zaman hükümetlerin uzun süre kurulamadığı da olur. Bu durumlarda Hükümetin olmadığı bile anlaşılmaz... Bizde de bunu başarmak lazım. Parlamenter sistem içerisinde devam edeceksek, çoklu koalisyonlara alışmak lazım. Önemli bir zaman dilimi içerisinde bu koalisyon kuruluyor. Tavsiyem, koalisyon ortaklarının sizin başkanlığınızda yarışmacı değil, dayanışmacı tavırla yol almalarıdır. Halk, bunu yapabilecek dirayette liderler olduğunu görüyor. Sizin başbakanlığınız çerçevesinde çok ihtiyacımız olan uzlaşma kültürünün de gelişeceğini düşünüyorum. Çok zor ama gerekli bir görevin yerine getirilmesinin bilinci içerisindeyim. Umarım halk için yararlı olur, başarılar diliyorum, hayırlısı olsun.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: 4 partili koalisyon bugüne kadar denenmiş bir şey değildir. Avrupa'da birçok ülkede 3'lü, 4'lü koalisyonlar kurulabiliyor. Çok önemli görevlerimizin olduğunu biliyorum. 4 parti lideri olarak uzun süreden beridir devam eden görüşmeler var, belli ilkeler üzerinde uzlaştık. 4 parti konusunu çok önemsemeyip, ilkeler üzerinde uzlaştık. Hangi bakanlıkları alacağımızı çok önemsemedik. Sonuçta hükümet bir bütün olarak çalışacak. 4 parti lideri olarak ağır sorumluluğun bilicindeyiz. Kucaklayıcı, birleştirici, toplumun tamamına hitap eden, eşitlikçi, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı hükümeti kurmayı hedefliyoruz. Bugünden itibaren çalışmaları hızlandıracağız. Yeni hükümeti en başta bütçe olmak üzere çok önemli görevler bekliyor. Çalışmaları çok kısa sürede tamamlayıp, yeniden geleceğiz. Ülkeye ve halka hayırlı olsun.