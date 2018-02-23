"Hukuka aykırılıklara denetimler başladı"

Başbakan Tufan Erhürman basını bilgilendirdi… Erhürman, Başbakanlık olarak her hafta basını bilgilendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirmesi için bunu önemsediklerini ifade etti.

Öncelikle Kıbrıs Sorunu ile başlayan Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştük, bundan böyle her hafta görüşmemiz olacak. Ayda bir de Sayın Cumhurbaşkanı dört parti lideri ile görüşecek.

BM görevlisi şu anki durumun tespiti ile ilgili adaya gelecek, ondan sonra ne olacağını göreceğiz".

Hidrokarbon arama konusu…

“Şu andaki çalışmalara Kıbrıs Türk idaresinin katılmamasını hiçbir gerekçe haklı çıkarmaz. Bir fon oluşturulsa bile Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türkler bu noktada elde edecek gelirden sadece pay alacak değil, bu konuyu yönetecek unsurlardan biridir.

Bu konudaki karar verme süreçlerinde aktif rol alacak taraflardan birdir. Doğru çözüm bu konuda bir komite oluşturulması ve komitenin çalışmalarını 2 asli unsurun görüşleri ile birlikte yürütmesidir.

Biz Hükümet olarak Dışişleri Bakanımızı görevlendirdik ve sürece müdahil olduk. Bundan sonra da müdahil olmaya devam edeceğiz. Ve bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüteceğiz."

Bütçe…

"Bütçe ile ilgili çalışmalar tamamlandı, Meclis’e sevk edildi. Önce komitede görüşülecek. Umarım komite görüşmeleri gereksiz uzamaz. Çünkü bu bütçenin ana omurgası UBP-DP döneminde ortaya çıktı. Bu nedenle muhalefet nezdinde komitedeki çalışmaların çok uzamaması beklenir.

Denk bütçe olarak çalışıldı. 83 milyonluk bir artış var şu anda. Bu artıştaki esas sebep Devlet Planlama Örgütü’nün tahmininde önemi bir sapma ortaya çıkmasıdır. Tüfe 5,1 öngörülürken, 7 çıkmıştır. Revizenin de o şekilde gerçekleştirilmesi 65 milyon fark yarattı.

Geriye kalan artış yeni Hükümet olarak revize sırasında koyduğumuz yeni projelerdir. 6 Milyon da yedek ödenek konmuştur.

Yorgancıoğlu Hükümeti’nden itibaren BRTK karşısındaki arazi park projesi için ayrılmıştı, o dönemde başvuru yapılmıştı. O çalışma ortaya çıktı. 26 Ocak 2017’de Çalıştay da sonuçlandı ama hiçbir şey yapılmadı bu konuda. Bu konuyla ilgili 1 Milyon TL’lik bir ödenek kondu.

Proje yarışması açılması ve hızla tamamlanması planı var. Lefkoşa’da böyle bir parka ihtiyaç var.

İstatistik Kurumu’nun kurulması ile ilgili bir önceki Hükümet döneminde de girişim yapılmıştı. Kurulacak. Nüfus sayımına da ihtiyaç var. Özellikle belediyeler için nüfus sayımı çok önemli. Bu nedenle de 5 buçuk milyonluk ödenek kondu.

1 milyon da Mustafa Çelik Kapalı Spor Salonu için… Alevi Kültür Merkezi için de bütçeye 3 milyon TL kondu. Geriye kalanlar da küçük küçük yatırımlardır."

Denetim, soruşturma....

"Yeni müşavir yaratacak atama yapmama adına kararlılığımızı sürdürüyoruz. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nda da bu nedenle bekleme bir bekleme var.

Daha önceki dönemlere ait hukuksuzluk, usulsüzlükler bunların tamamlanması ile araştırılacak. Özel soruşturmacı atama yoluna da gidilecek.

Hukuka aykırı işlemler için her bakanlığa talimat verildi. Her bakanlık kendi bünyesindeki hukuka aykırılıklarla ilgili denetimler başladı. Oradan çıkan sonuçlara göre vatandaşlıklarla ilgili sorun varsa Bakanlar Kurulu iptalleri yapacak."

Belediyeler…

"Belediyeler Reformu bu dönemde yapılacak. Kararlıyız yapılmadığı müddetçe belediyelerimizin bir çoğunun sürdürülebilir kılınması mümkün değildir. Somut örneğini Yenierenköy’de görüyoruz.

Şu anda orada iki önemli sorun var. Beledi hizmetler sürdürülemiyor, personel ödenemiyor. İki bacaklı çözüm çalışması sürdürüyoruz.

Yenierenköy Belediyesi ile ilgili belki de Belediyeler Reformu hayata geçirilmeden orasının pilot bölge seçilmesi için çalışma başlattık".

Sağlık…

"Hemşirelere ilişkin bir Yasa Tasarısı geçirdik. Çok ciddi bir sayı artımı olanağı sağladık. Açıktan yapmadık bunu…

Bir düğmeye daha batık yıllardır konuşulan ama bir türlü çözümü bulunmayan fazla mesailer… Gümrük, polis ve sağlık alanında yoğunlaşıyor… Bu 3 alanda insan kaynakları çalışması yapacağız. Vardiya dahil her türlü tedbiri alacağız. Sadece bu 3 alanda tedbir alsak geriye kalan ek mesailer %10’a tekabül eder."

Atamalar…

"Şu anda yapılan atamaların hepsi, aynen hükümet programında söylendiği gibi, müşavir hakkı elde edemeyecek, yerine atanacak kişi de öyle…

Dışarıdan gelenler zaten müşavir olmuyor… Şu ana kadar hiçbir atama yeni müşavir yaratmadı, yasa çıkana kadar da yaratmayacak. Bizim derdimiz halihazırda müşavir pozisyonundaki arkadaşları çalışır duruma getirmek. Yasa çalışması da tamamlandı. Teknik Kurul’dan geçmesi lazım, Bütçe biter bitmez yasallaşacak."

Cezaevi…

"Şu anda 271 kişilik kapasitesi var. Ben ziyaret ettiğimde 540 kişi vardı. Bu korkunç bir şeydir. Oradaki insanlar zor koşullarda barınıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefi var yeni cezaevinin. Şu an 196 gardiyan görev yapıyor. İnsan kaynakları çalışması yapılacak, ondan sonra gerekli sayı değerlendirilecek.

21 yaş altında 34 kişi var…

İçerde olan arkadaşların 3’te 1’i uyuşturucu ile ilgili içerde ve bunun çok büyük oranı da tasarruftan içerde. Bunlar suçlu olmaktan da önce bağımlı kategorisinde değerlendirmemiz lazım. Rehabilitasyon merkezi hedefimiz var. Kalkanlı’da bir bina var… Bu binanın rehabilite merkezi olarak düzenlenmesi için girişim başlatıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı hızla hayata geçirilecek, sivil affı konusuna öncelik verilmesi talimatı da verdim arkadaşlarıma ve polisin bu konularda ihtiyaç duyduğu yasal için de hazırlık için talimat verdim. Risk altındaki çocuklarımız için önleyici çalışmalar da başlayacak.

Cezaevi Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını da bu haftaki Bakanlar Kurulu gündemine koydum. Çok ciddi iddialar var. Araştırılması için gerekli talimatı verdi."

Bet Ofisleri…

"Bet Ofis İşletmecileri ile görüştüm. 5 şirket müşterek bahis alanında faaliyet gösteriyor. 51 Müşterek bahis evi var. 650 personel çalışıyor. Bir de merkezleri var. Bin civarında bu sektörde çalışan personel olduğunu söylememiz mümkün.

6 milyon750 milyon Euro gelir Spor Fonu’na aktarılıyor ve 4 milyon civarı stopaj ve vergiler alınıyor.

Yapacağımız denetimlerde kurallara uymayanlar anında kapatılacak. Denetimlere başlamadan işletmecilerle görüştüm ve onlara size önceden bilgi vermek istedim. Denetimleri sıkı yapacağız ve kapatmaktan imtina etmeyeceğiz dedim.

Kendileri ile yaptığımız görüşmede bu dönemde sayıların azaltılması için de hemfikir olduk. 51 olan sayının 40’lara indirilmesinde fikir birliğine vardık. Ben dahil bir bet ofis içine girip oralarda ne olduğunu göreceğim.

Sanal Betle ilgili de yasal çalışma başlatılması için talimat verildi. Korsanla ilgili çalışmalara da hız verildi.

Casinolara çok sayıda Kıbrıslı Türk vatandaşlarını da girişi var. Oralarda da çok ciddi denetimlerin başlayacağını buradan açıklamak isterim. Kesinlikle Kıbrıslı Türklerin casinolara girişine izin verilmeyecek."

Kiralık Araç plakaları…

"Kiralık araç plakaları ile ilgili düzenleme ilgililerle görüşülüp yapıldı. Yasaya aykırı tüzükle bu insanlara dünya kadar para ödetilmişti. Şimdi biz yasayla yasaya uygun hale getiriyoruz ama aynı zamanda kendilerinin de talebi olan doğru uygulamaya geçiriyoruz."

Taşkent Kooperatifi…

"Polis devrede, rapor da tamamlandı bu sabah elime ulaştı."

YÖDAK…

"Denetim ve kalite kontrol yapacak Yasa Taslağı biz iletin harekete geçelim dedim. İkincisi bina…"

SORULAR

Devlet Tiyatroları binasının durumu

Devlet tiyatrolarının yanan binası, belediyelerin arkasındaki bina ve cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için bina konusunu görüştüm. Gündemimizde her üçü de var… Bunların bütçede kaynağı yok ancak proje için aktarım mümkün… projelendirme konusunu gündemimizde.

Polisin ve Güvenlik Kuvvetleri’ne sivile bağlanması

Bizim CTP olarak polisin sivile bağlanması görüşümüz nettir ama 4 partinin kurduğu koalisyonda bu konuda hemfikirlik yoktur bu yüzden bu hükümet programına yer almadı.

Vatandaşlıkların araştırılması

Hedef kondu, çalışma bir an önce başlayacak. İçişlerinde kadro kurulur kurulmaz size tarih verebileceğim

Belediyelerin birleştirilmesi

Belediyeleri birleştirme, sayıyı azaltmak gündemdedir. Bu yerel seçimlerden sonra ele alınacak bir konu.

Başbakanlık’ta gerçekleşen atamalar ise şöyle:

Berkan Tokar ve Hasan Alicik Başbakanlık Müsteşarlığı’na, Bakanlar Kurulu Sekreterliği’ne Özlem Bayramoğlu Onuray, Özel Kalem Müdürlüğü’ne Mustafa Ergüven, Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu ve Spor Dairesi Müdürlüğü’ne Alkan Değirmencioğlu atandı.…