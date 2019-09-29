Hukuk Dünyasının acı günü, Oktay Feridun'u kaybettik

Eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan hukuk dünyasının önemli isimlerinden Oktay Feridun 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oktay Feridun, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Başsavcı Yardımcısı, 1963 yılında ise Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Başsavcılığa atanarak bu mevkiden emekli olduktan sonra kurucu mecliste milletvekilliği ve bakanlık yapmıştı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Oktay Feridun'un özellikle genç avukatlara gösterdiği yakın ilgili ve nezaketine vurgu yaparak, hukuk bilgisinin genç nesillere ışık tutacağını ifade etti. Feridun'un ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı dileyen Esendağlı şu paylaşımı yaptı;