Hukuk camiası yasta!
Ülkenin tanmış avukatlarından Aygün Doratlı bugün saat 5:30’da tedavi görmekte olduğu İstanbul’da hayatını kaybetti
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Ülkenin tanmış avukatlarından Aygün Doratlı bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Doratlı, İstanbul’da tedavi görmekte olduğu hastanede bugün saat 5:30 raddelerinde yaşamını yitirdi. Doratlı’ın naşının İstanbul’dan getirilerek, 25 Şubat Pazar günü düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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Etiketler : Aygün Doratlı , ölüm
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