Hücrede uyuşturucu

Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı U.S.U. ve daha sonra uyuşturucu maddeyi aldığı kişi olduğu tespit edilen zanlı K.S., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çavuş zanlıların, ‘Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid alma, verme ve tasarrufu’ suçuyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 12.08.2020 tarihinde trafik kazası yapan ve aranan zanlı U.S.U.’nun tutuklandığını Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilmeden önce yapılan üst aramasında tasarrufunda ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Çavuş, zanlının uyuşturucu maddeyi 17.08.2020 tarihinde K.S.’den aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.