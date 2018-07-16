HRW:Türkiye, Suriyeli sığınmacıları kayıt altına almıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiyeli yetkililerin yeni gelen Suriyeli sığınmacıları kayıt altına almayı durduğunu belirterek “Bu duraklama, hukuksuz sınır dışı etme, Suriye’ye zorla geri döndürme ve sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlandırmama gibi sonuçlar doğuruyor” dedi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği’nin verilerine göre, 21 Haziran itibariyle Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu mülteci var.

HRW'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Ankara’nın, yeni gelen Suriyeli sığınmacıları az sayıdaki birkaç istisna dışında kayıt altına almayı durdurduğunu belirtti.

Bu duraklamanın, ‘hukuksuz sınır dışı etme’, ‘Suriye’ye zorla geri döndürme’ ve ‘sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlandırmama’ gibi sonuçlar doğurduğu öne sürüldü.Kısa süre önce Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’deki sığınmacı sisteminden övgüyle bahsederek 2016 Mart’ında imzalanmış anlaşmaya istinaden 3 milyar avroluk yardım dilimine onayverdiğini hatırlatan HRW, Avrupa’nın, Ankara’nın tutumuna sessiz kaldığını belirterek şöyle dedi: “Avrupa kurumlarının ve hükümetlerinin hem söz konusu kayıtları durdurma hem de Türkiye’nin mültecilere yönelik diğer kötü muamele uygulamaları ile ilgili olarak kamuoyu önünde sessiz kalmaları, asıl kaygılarının sığınmacıların ve göçmenlerin Türkiye’den AB’ye gelmelerinin engellenmesi olduğu izlenimini doğurdu.

"Polise yakalanmamak için hareketlerini kısıtlıyorlar"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Hakları Programı Direktör Yardımcısı Gerry Simpson, “AB, Türkiye’nin sığınmacıları Avrupa’ya ulaşmaktan caydırmasına destek verirken, Suriye’den kaçan insanları engellemek ve onları bundan vazgeçirmek için Türkiye’nin attığı son adımları görmezden geliyor” dedi.Simpson sözlerine şöyle devam etti: “Oysa sınır muhafızlarını atlatarak Türkiye’ye girmeyi bir şekilde başarmış Suriyelileri hukuki bir arafta yaşamak zorunda bırakmak, onları yeraltına, oradan da AB’ye doğru yola devam etmeye sürükleme riskini doğurmaktan başka bir işe yaramaz.”

HRW’ye konuşan Suriyeli sığınmacılar, geçici koruma kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye polisinin kendilerini 20 kişilik gruplar halinde sınır dışı ettiğini ve hastanelerin ve okulların da kimlik belgesi olmadan kabul etmediklerini anlattılar.Bazıları Suriye’ye kendilerinin veya yakınlarının ihtiyaç duyduğu acil tıbbi yardımı alabilmek için geri döndüklerini de söyledi. Başkaları da aile üyelerinden sadece bir kısmı kayıt olabildiği için Suriye’ye geri dönmeye karar verdiklerini aktardı. Hepsi de sürekli olarak gözaltına alınma ve sınır dışı edilme korkusuyla yaşadıklarını ve polise yakalanmamak için hareketlerini çok kısıtladıklarını söylediler.