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Hristofyas'ın sağlık durumunda değişiklik yok

Hristofyas'ın sağlık durumunda değişiklik yok

Eski Kıbrıslı Rum liderlerden Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik yok

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Eski Kıbrıslı Rum liderlerden Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre ciddi solunum güçlüğü nedeniyle 20 Mayıs’tan beridir Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören Hristofyas halen solunum cihazına bağlı tutuluyor.  

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