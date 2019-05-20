Hristofyas'ın sağlık durumu kritik

Kıbrıslı Rum eski liderlerden Dimitris Hristofyas, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hristofyas'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Kıbrıs Cumhuriyeti eski başkanlarından ve AKEL eski Genel Sekreteri Hristofyas'ın solunumda güçlük yaşadığı ve Yoğun Bakım Servisi'nde tutulduğu bildirildi.



Hristofyas'ın sağlık durumu için "kritik" değerlendirmesi yapıldı.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı doktorlarla sürekli iletişim halindedir ve hastanın sağlık durumundaki herhangi bir gelişme halinde gerekli açıklama yapılacaktır" dendi