Hristofyas uğurlanıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı, AKEL'in sembol isimlerinden Dimitris Hristofyas’ın naaşı bugün yapılacak cenaze töreni öncesinde PEO Genel Merkezi'nde katafalka konuldu.

Hatırlanacağı üzere AKEL Merkez Komitesi,Dimitris Hristofyas’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreni programını açıklamış, cenaze töreninin yapılacağı salı günü de dâhil olmak üzere 4 gün boyunca yas ilan etmişti.

Cenaze töreni devlet tarafından karşılanarak Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki Ayia Sofia Kilisesi’nde saat 17.00’de gerçekleştirilecek ve ardından Makedonitissa Kabristanlığı’nda defnedilecek. Kikkos Mitropoliti Nikoforos tarafından yapılacak cenaze töreninde Halk Hareketi adına AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşacak.

Dimitris Hristofyas’ın naaşı bugün saat 09.00’dan 15.00’e kadar Lefkoşa’daki PEO Genel Merkezi’nde son veda için katafalka konulacak.



Aile, saat 16.00-17.00 arası kilisede Kıbrıs siyasi camiasından, kamu yetkililerinden, yurtdışından siyasal şahsiyetlerden ve yabancı ülkelerin Kıbrıs’taki diplomatlarından taziyeleri kabul edecek.

Cenaze töreninde çelenk konulması yerine Halk Dayanışma Ağı’na ve Meslektaşlara Destek Derneği’ne bağışta bulunulacak.

Uzun yıllar AKEL Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, Rum Yönetimi’nin eski liderlerinden Demetris Hristofias’ın bugün öğleden sonra gerçekleşecek cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu katılıyor.