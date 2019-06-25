Hristofyas uğurlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı, AKEL'in sembol isimlerinden Dimitris Hristofyas son yolculupğuna uğurlandı.

Hristofyas'ın naaşı k cenaze töreni öncesinde PEO Genel Merkezi'nde katafalka konuldu.

Cenaze töreni devlet tarafından karşılanarak Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki Ayia Sofia Kilisesi’nde saat 17.00’de gerçekleştirildi ve ardından Makedonitissa Kabristanlığı’nda defnedildi.

Dimitris Hristofyas’ın naaşı bugün saat 09.00’dan 15.00’e kadar Lefkoşa’daki PEO Genel Merkezi’nde son veda için katafalka konuldu.



Aile, saat 16.00-17.00 arası kilisede Kıbrıs siyasi camiasından, kamu yetkililerinden, yurtdışından siyasal şahsiyetlerden ve yabancı ülkelerin Kıbrıs’taki diplomatlarından taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde çelenk konulması yerine Halk Dayanışma Ağı’na ve Meslektaşlara Destek Derneği’ne bağışta bulunulacak.

Hatırlanacağı üzere AKEL Merkez Komitesi,Dimitris Hristofyas’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreni programını açıklamış, cenaze töreninin yapılacağı salı günü de dâhil olmak üzere 4 gün boyunca yas ilan etmişti.

Kıbrıslı Türk siyasiler de katıldı

Uzun yıllar AKEL Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, Kıbrıs'ın eski liderlerinden Demetris Hristofias’ın cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu katıldı. Törene ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YKP'den Murat Kanatlı, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de katıldı.