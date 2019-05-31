Hristofyas tekrar solunum cihazına bağlandı

Solunum yetmezliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan ve 20 Mayıs’tan beri Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eski Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve dün yeninden solunum cihazına bağlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, geçtiğimiz günlerde solunum cihazından çıkarılan ancak çok düzeyli destek almaya devam eden Hristofyas’ın dün sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yeniden solunum cihazına bağlandığını yazdı.

İSRAİL’DEN DOKTORLAR GELDİ

Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Rum Sağlık Bakanlığı’nın, İsrail’den uzman doktorların gelmesini gerekli gördüğünü belirten gazete, İsrail’dek, Tel Asomer Hastanesi’nden göğüs hastalıkları uzmanı ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktorların dün hemen Güney Kıbrıs’a geldiklerini yazdı.

Habere göre İsrail’den gelen uzmanlar, Hristofyas’ın sağlık durumunu inceleyecek ve değerlendirmede bulunacak.