Hristofyas için taziye defteri

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı, AKEL'in sembol isimlerinden Dimitris Hristofyas'ın vefatının ardından açılan taziye defterinin AKEL Genel Merkezi ve İlçe Örgütlerinde 28 Haziran Cuma akşamına kadar 08.00-13.00 ve 15.00-18.00 saatleri arasında halka açık olmasına karar verildi.

Bilindiği üzere Hristofyas 21 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetmişti.

Hiristofyas'ın naaşı, 25 Haziran'da düzenlenen cenaze töreni öncesinde PEO Genel Merkezi'nde katafalka konulmuştu.

Cenaze töreni devlet tarafından karşılanarak Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki Ayia Sofia Kilisesi’nde saat 17.00’de gerçekleştirildi ve ardından Makedonitissa Kabristanlığı’nda defnedilmişti.