Hristofyas hayatını kaybetti

Kıbrıs Cumhuriyeti eski başkanlarından Dimitris Hristofyas, güneyde tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 6’ncı devlet başkanı unvanına sahip olan Dimitris Hristofyas, 29 Ağustos 1946 tarihinde Dikmen köyünde doğdu. Gençlik yıllarından itibaren EDON ve AKEL’de aktif rol üstlenen Hristofyas, 1974 yılında Rusya’daki yüksek eğitimini tamamlayıp Kıbrıs’a döndü.

Kıbrıs siyasetinde aktif rol oynayan Dimitris Hristofyas, AKEL Genel Sekreterliği ve milletvekilliği gibi birçok görev yapmasının akabinde 22 Şubat 2008 tarihinde yapılan seçimde Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

Başkanlık görevini 28 Şubat 2013 tarihine kadar sürdüren Hristofyas, evli ve üç çocuk babasıydı.

73 yaşındaki Hristofyas, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.