Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, müzakere masasında görüşülen konuları etkilemeyecek olaylara farklı boyutlar kazandırılmaması gerektiğini savundu.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre Hristodulidis, Rum Meclisi tarafından “Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesine” dair alınan karara Türk tarafından gösterilen tepkileri değerlendirdi.

Hristodulidis, “Akıncı, plebisitin yıl dönümünün kutlanması kararını yanlış yorumlayarak açıklama yapmadan önce, Anastasiadis ile temas kurabilirdi” dedi.

Hristodulidis ayrıca, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, kendilerine “Türk vatandaşlarına dört özgürlükle ilgili talep” sunulduğunda, farklı bir tavır izleyerek, bu talep geri çekilene kadar müzakerelere katılmayacağını söyleyebileceğini ancak bunu yapmadığını ifade etti.



