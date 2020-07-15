Hristodoulides: “Akıncı devre dışı bırakılmak isteniyor”

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Türkiye’nin Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı devre dışı bırakmak istediğini iddia etti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Hristodoulides, Türkiye’nin, adadaki iki toplum arasındaki diyaloğun yerinden başlatılması için Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı yerine Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı önerdiğini öne sürdü.

Kıbrıslı Rum Bakan, Almanya’nın, AB Dönem Başkanlığı sırasında, Doğu Akdeniz’de diyaloğun başlamasına sıcak bakmasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, “Türkiye, samimi olmayan bir tavırla Kıbrıslı Türkleri sözde koruma kılıfı altında bölgedeki yasadışı hareketlerini sunmaya çalışıyor” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu Berlin’de Yunan ve Türk yetkililerinin bir araya geldiğini ve görüşmenin kamuoyundan uzak tutulduğu açıklamasının ardından, Hristodoulides, “AB’deki meslektaşlarım Türkiye’nin çabası konusunda beni haberdar etti. Türkiye, diyaloğun Akıncı ile değil Özersay ile yapılması için çalışıyor” dedi.

Kaynak Cyprus Mail/ Çeviri YD