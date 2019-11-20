

Halkın Partisi’nin (HP) “münhal” ilan edilmeden milletvekili adayları ve parti meclisi üyeleri arasından yaptığı istihdamlara bir eleştiri de parti içinden geldi.

HP üyesi ve Toparlanıyoruz Hareketi eski başkanı Serkan Mesutoğlu, partisinin hükümetteki tavrını “sıradanlık” olarak nitelendirdi.



Münhal ilan edilmeden yapılan istihdamlar yerine, bu düzeni ortadan kaldıracak yasa önerilerinin tartışılmasını dileyen Mesutoğlu, “Ne yazık ki, böyle bir öneri gündeme getirilmiş değildir” dedi.



“Eski siyaset anlayışı”nın araçlarından biri olarak nitelediği keyfi istihdamları eleştiren HP üyesi Serkan Mesutoğlu, partisini de, zamanında eleştirdiği uygulamalara ortak olmakla eleştirdi.



Mesutoğlu şu açıklamayı yaptı:



Halkın Partisi’nin bir üyesi olarak, ortağı olduğumuz hükümetin münhal ilanı olmadan yaptığı sözleşmeli personel istihdamlarını değil, hükümete gelen partilere sözleşmeli personel veya geçici işçi istihdamı konusunda keyfilik sağlayan yasanın değiştirilmesi için partimin Meclis’e sunduğu önerinin tartışılmasını dilerdim. Ne yazık ki, böyle bir öneri gündeme getirilmiş değildir.

Keyfi istihdam yapılmasını sağlayan ve bu yüzden “eski siyaset anlayışı”nın araçlarından olan yöntemleri değiştirmek için bir adım atmak…. “Yeni siyaset anlayışı” diye vatandaşa vaad ettiğimiz yol böyle bir adımı gerektirmektedir.

Aksi, hiç bir değişiklik çabası içerisine girmeden, siyasetimizde hüküm süren ve zamanında eleştirdiğimiz uygulamaların devamına ortak olmaktır. Sıradanlıktır.

“Münhal yapılacak diye bir konu yoktur"



5 Kasım 2019 tarihinde Halkın Partisi Meclis üyesi Gizem Çeliker, Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli personel statüsünde kamuya istihdam edilmişti.



Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, önceki gün katıldığı televizyon programında bu istihdamla ilgili, “Sözleşmeli statüde yasalarda münhal yapılacak, münhal sonucuna göre alınacak diye bir konu yoktur” savunmasını yapmıştı.



“Biz bu ülkede adalet istiyoruz"



Öte yandan, kamuya, sözleşmeli statüde ve münhal ilan edilmeden istihdam edilen Gizem Çeliker’in Genç İşadamları Derneği Başkanı olduğu dönem yaptığı açıklama da ses getirdi.



Çeliker, 2011’deki açıklamasında şu görüşleri ortaya koymuştu:

“Bir gruba veya siyasi partiye üye olup olmadığına bakılmaksızın her yurttaş istihdam yapılacak münhale başvurma ve adaletli biçimde değerlendirilme hakkına sahip olmalıdır. Mevcut yasalara uyduğu öne sürülerek yapılan ve yapılacak olan her adaletsiz istihdam, toplum vicdanında derin yaralar açmakta ve özellikle de biz gençleri umutsuzluğa sürüklemektedir. Biz bu ülkede adalet istiyoruz"...



ÖZERSAY 'istihdam' için ne söyledi?