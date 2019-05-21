Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 40 evet, 20 hayır oyu ile Parti Meclisi’nde koalisyona girme karar aldıklarını “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı, UBP’yle koalisyon kararı almanın kendileri açısından kolay olmadığını kaydetti.

Özersay: “UBP ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda şekillendirdiğimiz koalisyon hükümetinin unsurlarını madde madde tüm içeriğini ele alıp değerlendirdik ve yaptığımız tartışma neticesinde de oylama yaptık. Parti meclisimiz 40 evet, 20 hayır ile oy çokluğu ile koalisyon protokolü çerçevesinde koalisyona girme kararı almıştır”

Fehime ALASYA

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP’yle koalisyon kararı almanın kendileri açısından kolay olmadığını kaydetti, 40 evet, 20 hayır oyu ile parti meclisinde koalisyona girme karar aldıklarını “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı.

Özersay, HP Parti Meclisi’nin Emekliler Cemiyeti’nde saat 19:00’da başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantı sonrasında açıklama yaptı ve basının sorularını yanıtladı.

Dün akşam 19.00 sularında toplanan Halkın Partisi Parti Meclisi, UBP-HP Hükümetine 40 evet, 20 hayır ile onay verdi.

Toplantı ardından basına açıklama yapan Özersay, “Parti meclisimiz 40 evet, 20 hayır ile oy çokluğu ile koalisyon protokolü çerçevesinde koalisyona girme kararı almıştır. Ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek parti meclisinde alınan kararı açıkladı.

Koalisyon protokolünün sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törende imzalanacağını ifade eden Özersay, ardından saat 11.00’de kabinenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edileceğini belirtti.

Kabineyle ilgili soruları yanıtsız bırakan Özersay, kabinenin Cumhurbaşkanı’nın onayıyla ortaya çıkacağını ve şu aşamada bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirtti.

Alkış sesleri duyuldu…

Verilen yemek arasının ardından HP'de süren toplantı 20:40 sıralarında tekrar başladı. Toplantı salonunda pozitif bir ortamın olduğu, toplantı salonundan gelen alkış sesleriyle dışarıya yansıdı. Yemek arasının ardından kısa bir süre sonra ise saat 21.20 sularında meclis toplantısı sona erdi.

Özersay toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“HP, bu akşam parti meclisiyle yapmış olduğu toplantıda, UBP ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda şekillendirdiğimiz koalisyon hükümetinin unsurlarını madde madde tüm içeriğini ele alıp değerlendirdik ve yaptığımız tartışma neticesinde de oylama yaptık. Parti meclisimiz 40 evet, 20 hayır ile oy çokluğu ile koalisyon protokolü çerçevesinde koalisyona girme kararı almıştır. Ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Bizim açımızdan çok kolay değildi, ülke açısından da çok kolay bir dönemde değiliz zaten. Toplumsal sorumluluğumuzun bilincine olarak bunu dikkate alarak, elimizi taşın altına koymaktan kaçınmayarak böyle bir karar ürettiğimizi söyleyebilecek durumdayım. Ülkeye hayırlı olsun diyorum.”

“15 dakika öncesine kadar bu koalisyona girip girmeyeceğimizi bilmiyorduk”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özersay, kabineyle ilgili bilgi aktarımını Cumhurbaşkanlığı’na sunumdan sonra yapılacağını ifade etti.

Parti Meclisi’nin 40 evet, 20 hayır oyu ile koalisyona girme kararını da değerlendiren Özersay, bunu iki nedene bağladı. Koalisyon hükümetini isimlendirmeleri halinde nasıl isimlendireceklerinin sorulması üzerine de Özersay, “Biz 15 dakika öncesine kadar bu koalisyona girip girmeyeceğimizi bilmiyorduk. Dolayısıyla bir isim koymadık ama bir gerçek varsa, ülke hem ekonomik hem de siyasi olarak çok iyi bir noktada değil, sadece şunu söyleyebilirim, yapacağı çok iş olan yapması gereken çok iş olan ve ciddi bir toplumsal sorumluluk gerektiren bir hükümet olacağı kesin” dedi.

“40 evet, 20 hayır oylaması, çoğulcu ve demokratik bir ortamın olduğunun da göstergesidir”

Basının sorularına yanıt veren Özersay, şunları dile getirdi: “40 evet, 20 hayır oylamasın birinci nedeni; bunu daha önce Halkın Partisi’nde yer aldığı koalisyon bağlamında edindiği çerçeveler neticesinde bir değerlendirme yapıp karar vereceğimiz söylemiştik. Bu tecrübeleri dikkate alarak böyle bir karar ürettik, dolayısıyla gözü kapalı biçimde bir karar almadık. İkinci neden de HP’nin içerisinde çoğulcu ve demokratik bir ortamın olduğunun da göstergesidir. Bizim için sadece koalisyona girme yönünde oy kullanan arkadaşlarımızın değil girmeme yönünde oy kullan yani hayır diyen arkadaşlarımızın da ortaya koyduğu görüşler ve endişeler bizim için çok değerlidir. Onları da önümüzdeki dönemde kendimize dair notlar olarak aldık.”