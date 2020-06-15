HP’de kritik Parti Meclis’i toplantısı

Halkın Partisi (HP), ülkeye karantinasız özel uçuşla gelen heyet skandalı sonrasında, Parti Meclis’ini topladı. Kudret Özersay’ın da katıldığı Parti Meclis’i toplantısında, hükümetten çekilme dair farklı senaryoları tartışıldığı öğrenildi. HP Parti Meclisi’nin, Turizm Bakanı Ünal Üstel’in istifasını isteme eğiliminde olduğu bildirildi. HP Partisi Meclis’i toplantısı devam ediyor. Herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı belirtilmedi.

Özersay bir süre önce Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle parti başkanlığından istifa etmişti.

UBP’nin HP’den gelecek kararı beklediği öğrenildi.

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