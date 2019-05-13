HP'de koalisyon toplantısı
Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, partinin muhalefette mi, hükümet kurmak için koalisyon görüşmesi mi yapacağı gündemiyle toplandı.
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Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, partinin muhalefette mi, hükümet kurmak için koalisyon görüşmesi mi yapacağı gündemiyle toplandı.
K.T. Emekliler Derneği'nde az önce başlayan toplantı öncesi açıklama yapılmadı. HP Genel Başkanı Kudret Özersay'dan alınan bilgide, toplantının değerlendirme şeklinde geçebileceğini, bu akşam bir karar çıkmazsa açıklama yapmayacaklarını söyledi.
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