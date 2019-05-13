HP'de 5 saatlik toplantı

Toplantı sonrası açıklama yapan Özersay, sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir karar ürettiklerini ifade ederek, “PM’den hükümet görüşmelerine başlama kararı çıktı. Herhangi bir partinin talep etmesi halinde görüşmelere hazırız” dedi.

Özersay, toplantıda koalisyon ile ilgili herhangi bir kriter belirlemediklerini de belirtti.