HP'de 5 saatlik toplantı
HP'deki toplantıda oy çokluğu ile hükümet kurma çalışmaları yönünde herhangi bir parti ile görüşme yapma kararı alındı.
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Toplantı sonrası açıklama yapan Özersay, sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir karar ürettiklerini ifade ederek, “PM’den hükümet görüşmelerine başlama kararı çıktı. Herhangi bir partinin talep etmesi halinde görüşmelere hazırız” dedi.
Özersay, toplantıda koalisyon ile ilgili herhangi bir kriter belirlemediklerini de belirtti.
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