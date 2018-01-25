HP, UBP İLE GÖRÜŞMEYECEK
Halkın Partisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir görüşme yapmacaklarını duyurdu.
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Halkın Partisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir görüşme yapmacaklarını duyurdu.
Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Kudret Özersay: Zaman kaybına sebebiyet vermemek için UBP ile herhangi bir görüşme yapmayacağız" denildi.
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