HP-UBP arasında bir kriz daha

Koalisyon ortakları UBP ve HP arasındaki gerilim tırmanıyor. UBP Genel Sekreteri Ersan Saner'in BRT ekranlarında yayınlanan 45+ programında, HP'li İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a yönelik açıklamaları, HP'lilerden tepki topladı.

HP milletvekili Jale Refik Roger, sosyal medyada yaptığı açıklamasında, Ersan Saner bugün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarda, haddini aşan, kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur. Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir. Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz" ifadelerini paylaştı.

Ersan Saner ne demişti?

Saner, katıldığı programda "Başbakan kendisini yanıltan bir bakan ile çalışma arzusu içerisinde olmayabilir. Ben başbakan olsam Ayşegül hanımı görevden alırdım" ifadelerini söylemişti.