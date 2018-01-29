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HP-PM'DEN 4'LÜ KOALiSYONA EVET…

HP-PM'DEN 4'LÜ KOALiSYONA EVET…

Halkın Partisi parti meclisi HP'nin 4’lü koalisyon hükümetinde yer alması yönünde oybirliği ile karar aldı

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Halkın Partisi parti meclisi 4’lü koalisyon çalışmaları gündemiyle toplandı.

Toplantı sonrası HP Genel Sekreteri Tolga Atakan PM kararını açıkladı: Halkın Partisi'nin oluşturulacak 4lü koalisyonda yer alması yönünde bir karar çıktı. Karar oybirliği ile alındı. Bundan sonrası ülkemize, halkımıza hayırlı olsun. 47 üyemiz katıldı oylamaya hepsi de olumlu oy kullandı.

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ DİDEM MENTEŞ

 

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