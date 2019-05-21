HP Parti Meclisi toplantısı başladı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında toplanmaya başlayan Parti Meclisi'nin 18.30'da görüşmeye başlayacağı söylenmişti. Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, UBP ile HP'nin bugün öğlen saatlerinde bir araya gelmesinin ardından taraflar Parti Meclisi ile görüşüp karar alacaklarını açıklamıştı. Öğlen yapılan toplantı ardından, koalisyona yeşil ışık çıkmıştı.

UBP ise saat 20:30'da toplanacak.