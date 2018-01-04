HP Lefkoşa'da şölen düzenledi

HP, dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda “Büyük Buluşma Şöleni” adlı etkinlik düzenledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ilk önce HP Genel Sekreteri Tolga Atakan konuşma yaptı. Halkın Partisi’nin 50 milletvekili adayı tanıtıldı ve sonrasında HP Genel Başkanı Özersay konuştu. Özersay’ın konuşması işitme engelli bireylerin de takibini mümkün kılacak şekilde aktarıldı.

ÖZERSAY: “KENDİNİZE GÜVENİN, CESARETLE DEĞİŞİMİ SEÇİN”

Özersay konuşmasında, “Kendinize güvenin, özgüveninizle ülkemizin yararına olanı seçin. Cesaretinizi toplayın, kimseden korkmayın” diyerek şunları söyledi:

“Bir devir kapanıyor. Bugün hükümette olanlar bir daha hükümet yüzünü zor görürler. O paravanın arkasına geçtiğinizde, oy pusulasını elinize aldığınızda vicdanınızla başbaşasınız. Bu sizin seçiminizdir, halkın seçimidir. Size kimse karışamaz. Kimi desteklerseniz en güçlü parti odur, bu sandıktan kim güçlü çıksın istiyorsanız onu destekleyiniz, başkalarının ne dediğine sakın kulak asmayınız. Halkın Partisi’ne güvenin, kefili benim.

“SESSİZ ÇOĞUNLUK 7 OCAK’TAN ÖNCE KONUŞMAYA, HAYKIRMAYA BAŞLADI”

Daha önce söylediğim bir sözü geri almak istiyorum. Geçmişte sessiz çoğunluk 7 Ocak’ta konuşacak demiştim, ama yanılmışım. Sessiz çoğunluk bugünden konuşmaya, hatta haykırmaya başladı. ‘Halkın Partisi iktidara yürüyor’ diye haykırıyor, bu statüko yıkılacak ve yerine yeni ve adil bir düzen kurulacak diye haykırıyor.”

“Biz, bunların parti devleti gitsin de yerine bizim partinin devleti gelsin demiyoruz. Bugünkü yapı gitsin de bu kez Halkın Partisi’nin devleti gelsin demiyoruz. Halk, devleti aile şirketine çevirenlerden usandı ve de sıkıldı. Halk, devleti parti devletine çevirenlerden de usandı ve de sıkıldı” ifadelerine yer veren Özersay, “Biz Halkın Partisi olarak çok yalın, çok sade bir şey söylüyoruz: Parti devleti değil, hukuk devleti yaratacağız” dedi.

Özersay konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Ülkede tuz bile koktu. Trafik cezalarını sildiren yöneticilerden, ahbaplarına bir gecede vatandaşlık verenlerine, bankadaki servetini izah edemeyenlerden evlatlarının mezuniyet töreni masraflarını devlete ödetenlere, SİT alanlarını şahıslara vermeye kalkanlardan, babalarına üniversite açma izni verenlerden evlatlarına devlet arazisi verenlere ve kamu bankalarından yandaşlara ve partililere batık kredi verdirtenlere! Madem ki tuz bile koktu, yapacak tek bir şey var: Siyasette bugün aktif olarak yer alanların bir bölümünü mahalleye, bir bölümünü de mahkemeye yollamak lazım. Halkın Partisi’nin başka bazı şeyler yanında size verdiği sözlerden birisi budur.”

ATAKAN: “HALKIN PARTİSİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Tolga Atakan da etkinlikte yaptığı konuşmada, 7 Ocak seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu, “etkinliğe katılanlara bakıldığında aslında Halkın Partisi’nin gümbür gümbür iktidara yürüdüğünün görüldüğünü” söyledi.

Halkın Partisi’nin hükümet açısından alternatif değil, sistemi değiştirmek açısından alternatif olduğunu kaydeden Atakan, halka ve halkın vereceği karara güvendiklerini vurguladı.