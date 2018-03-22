HP Lefkoşa İlçe Başkanı Sapsızoğlu oldu

Halkın Partisi Olağanüstü Lefkoşa İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede İlçe Başkanlığına Hasan Sapsızoğlu seçildi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, İlçe Yönetim Kurulu Fikret Unutmaz, Selman Beber, Mehmet Manavoğlu, Ali Çırakoğlu, Arif Kanlıada, Servet Şahan, Hande Kanatlı ve Ahmet Dağcın’la oluşturuldu.

